Hirotonie întru preot la Catedrala Mitropolitană din Iaşi

Având în vedere contextul epidemiologic, la Catedrala Mitropolitană din Iași au fost oficiate în această duminică șase Sfinte Liturghii, în mai multe locuri. Astfel, credincioșii au putut respecta întru totul distanțele sanitare. Una dintre aceste Sfinte Liturghii, cea săvârșită în aer liber, pe esplanada catedralei, a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

La Ansamblul Mitropolitan din Iași au fost săvârșite ieri șase Sfinte Liturghii, în mai multe locaşuri. Prima Sfântă Liturghie a fost săvârșită în intervalul orar 6:30-8:00 în Catedrala Mitropolitană. În continuare, în intervalul orar 8:30-10:30, au fost oficiate două Sfinte Liturghii: una în Catedrala veche „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și una în Sala „Sinaxar” a Muzeului Mitropolitan.

De la ora 9:00 până la ora 11:00, IPS Părinte Mitropolit Tofan a slujit Sfânta Liturghie în aer liber, pe esplanada catedralei. În același interval orar a mai fost oficiată o Sfântă Liturghie în Sala „Eclesia” a Muzeului Mitropolitan.

Ultima Liturghie a fost oficiată în Sala „Baptisteriu” a Muzeului Mitropolitan, de la ora 10:00 până la ora 12:00.

Credincioșii prezenți la slujbe au respectat distanța și măsurile speciale recomandate. În cadrul Sfintei Liturghii săvârșite de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan, diaconul Florin Cîtea a fost hirotonit întru preot pe seama Parohiei „Sfântul Nicolae”-Bădiuți, Protopopiatul Săveni, județul Botoșani

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Evangheliei, ierarhul a explicat celor prezenți ce înseamnă a fi bogat în Dumnezeu: „Omul care nu Îl are pe Hristos în sine și în viața sa, oricâte bogății ar avea și oricât s-ar strădui, nu poate să prindă nimic esențial în viața lui. Omul care Îl are pe Dumnezeu înțelege și adevărata semnificație a averii, și adevăratul rost al puterii și autentica semnificație a bucuriei în viață. Cel care nu-L are pe Dumnezeu și le are pe toate cele menționate mai înainte se bucură întrucâtva, însă bucuria lui nu are adâncime, iar experiența vieții ne arată acest lucru cu supramăsură. Cel care se consideră pe sine păcătos este un om bogat în Dumnezeu. Cel care se consideră pe sine drept, curat, plin de virtuți, postitor și rugător, și nu precum ceilalți, este săracul cel mai de plâns, deși el crede că este bogat în fapte bune”.

La final, credincioșii au primit anafura într-un ambalaj special.