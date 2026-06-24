Hramul Bisericii „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Sibiu

Comunitatea Bisericii „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Sibiu a primit binecuvântare arhierească în ziua de cinstire a ocrotitorului lăcaşului de cult. Sfânta Liturghie din ziua hramului a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Ierarhul a liturghisit împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, iar credincioșii au participat în număr mare la Liturghia arhierească. Alături de comunitatea bisericii s‑au aflat oficialități județene și locale. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul lăcaşului de cult, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu le‑a vorbit credincioșilor despre naşterea Sfântului Ioan Botezătorul şi despre profeţiile care au vestit misiunea pe care o va avea Înaintemergătorul Domnului Iisus Hristos.

„Îndată ce a văzut, a acceptat şi a primit cu bucurie darul acesta dumnezeiesc, Zaharia a primit har prorocesc şi a început să vorbească şi să prorocească despre fiul său născut din darul lui Dumnezeu. Toate profeţiile acestea s‑au împlinit şi Ioan Botezătorul a devenit cel care l‑a vestit pe Mântuitorul Hristos şi a pregătit poporul mesianic. (...) Sunt evenimente prin care noi putem înţelege că toate acestea s‑au derulat după o rânduială dumnezeiască, după înţelepciunea dumnezeiască, după planul cel veşnic al Domnului în care era cuprinsă mântuirea omenirii. Toate s‑au încheiat prin lucrările acestea prevestitoare, cu adevărat Ioan Botezătorul fiind cel care a întruchipat întru toate profunzimea ascezei creştine, a renunţării la tot ceea ce face plăcere firii omeneşti, preluând tot ceea ce face bucurie Tatălui ceresc. Cu un curaj dumnezeiesc a pregătit calea Domnului, chemând toate popoarele la pocăinţă, ajungând să fie rânduit de Mântuitorul Hristos să pregătească botezul pe care Îl va primi Mântuitorul Hristos şi care prevesteşte Botezul creştin pe care l‑am primit şi noi în pruncie”, a subliniat ierarhul.

Recunoştinţă şi preţuire

Pr. Nicolae Cătălin Mirişan de la biserica sibiană i‑a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea arhierească adusă în comunitate în zi de sărbătoare şi i‑a oferit în semn de recunoştinţă şi de înaltă prețuire o cruce de binecuvântare.

„Nu este lucru puţin ca bucuria cea mare a sărbătorii bisericii să fie dublată de această aleasă bucurie pe care ne‑o face Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu, pentru care suntem recunoscători. Veniţi la noi cu atâta dragoste şi asta spune ceva despre prezenţa Înaltpreasfinţiei Voastre în mijlocul nostru. Aceasta arată dragostea ierarhului faţă de turma încredinţată de Mântuitorul Hristos faţă de credincioşii Bisericii şi faţă de preoţii pe care îi păstoreşte”, a spus pr. Nicolae Cătălin Mirişan.

Mulţi dintre credincioșii prezenţi au primit Sfânta Împărtăşanie, iar ierarhul le‑a transmis la final tuturor celor care poartă numele Sfântului Proroc Ioan Botezătorul urări de sănătate și bucurie. Soborul slujitor şi credincioșii au înconjurat lăcașul de cult în încheierea sărbătorii, obicei împământenit la hramul bisericii, rostindu‑se câte o rugăciune de mulțumire și binecuvântare în cele patru puncte cardinale.