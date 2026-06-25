Hramul de vară și sfințirea Altarului de vară al Mănăstirii Someșul Cald

La sărbătoarea Nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele), miercuri, 24 iunie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea „Sfântul Vasile cel Mare” din Someșul Cald, județul Cluj, cu prilejul hramului de vară.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a sfințit Altarul de vară, construit în proximitatea bisericii mănăstirii, apoi a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Credință șovăielnică”, pornind de la relatarea evanghelică despre Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, care, primind vestea nașterii fiului său, a întrebat: „După ce voi cunoaște aceasta? Căci eu sunt bătrân și femeia mea înaintată în zilele ei” (Luca 1, 18).

Ierarhul a arătat că și astăzi există oameni cu o credință șovăielnică, subliniind că omul este chemat să se încredințeze voii lui Dumnezeu și să își întărească nădejdea în Mântuitorul Iisus Hristos. În acest sens, Înaltpreasfinția Sa i‑a îndemnat pe credincioși să aibă ca modele de statornicie și credință pe Sfântul Ioan Botezătorul, „cel mai mare bărbat născut din femeie”, precum și pe Sfântul Proroc Zaharia, care, după momentul de îndoială, s‑a întărit în credință, iar la nașterea fiului său a mărturisit lucrarea lui Dumnezeu și s‑a încredințat voii Sale.

La momentul rânduit din cadrul Liturghiei, Mitropolitul Clujului l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Avram Dorel Buia, pe seama Parohiei Soporu de Câmpie, Protopopiatul Turda. De asemenea, pe teologul Mihai Pop, directorul administrativ al Așezământului de copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești, l‑a hirotonit întru diacon, pe seama bisericii așezământului de copii.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Sfântul Ioan Damaschin” din Cluj‑Napoca, dirijat de lect. univ. dr. Sorin Albu. La Chinonic, tinerele interprete de muzică populară Elena Goga, Ana Maria Mariș, Antonia și Amira Pătruțiu au interpretat pricesne.

La finalul slujbei, părintele duhovnic Dan Popovici a mulțumit ierarhului, ctitorului Vasile Salanță și tuturor celor prezenți la hramul mănăstirii. Tuturor copiilor și tinerilor prezenți la hram, ierarhul le‑a dăruit cărți duhovnicești.