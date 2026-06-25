Hramul Mănăstirii Antonești din Argeş

Data: 25 Iunie 2026

Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul”-Antonești din comuna Corbeni, județul Argeș, și‑a sărbătorit miercuri, 24 iunie, ocrotitorul spiritual. Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie în paraclisul închinat Sfântului și Dreptului Iov, amenajat la parterul corpului de chilii al mănăstirii, informează arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro. Numeroși credincioși au participat cu bucurie la acest eveniment important din viața mănăstirii. Pentru că de Sânziene, 24 iunie, în România şi în comunităţile româneşti din întreaga lume este marcată Ziua Universală a Iei, majoritatea pelerinilor au îmbrăcat frumoasele costume populare specifice județului Argeș. La final, ierarhul a săvârșit și slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii mănăstirii trecuți la Domnul.

Mănăstirea cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din comuna Corbeni a fost construită pe un teren donat în anul 1943 de Gheorghe Erbașu. Lucrările au rămas nefinalizate, biserica fiind folosită mult timp ca staul pentru oile localnicilor. După anul 1989, la inițiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Calinic au început lucrările de reconstruire care au fost terminate în anul 2004. Lângă biserică s‑a ridicat în perioada 2000-2004 un corp de chilii la baza căruia a fost amenajat paraclisul închinat Sfântului și Dreptului Iov. Mănăstirea este astăzi un important punct de pelerinaj pentru cei care traversează comuna Corbeni, fiind așezată foarte aproape de Barajul Vidraru şi de traseul montan Transfăgărăşan.