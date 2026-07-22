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Hramul Mănăstirii Dragomirești, Maramureş

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Un articol de: Andrei Fărcaş - 22 Iulie 2026

În ziua de sărbătoare a Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, 20 iulie, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor veniți la hramul Mănăstirii Dragomireşti, judeţul Maramureş, unde a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură despre viața Sfântului și slăvitului Proroc Ilie Tesviteanul, despre sfințenia sa și despre harurile cu care a fost înzestrat de Dumnezeu ca să descopere în lumea mulțimii credința adevărată în Dumnezeu Cel viu.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

În încheierea Sfintei Liturghii, părintele stareț, protos. Iosif Petra, a mulţumit ierarhului, soborului slujitor, binefăcătorilor și celor care au participat la hramul mănăstirii.

După ce a fost pomenit la ectenia pentru cei adormiți din timpul Sfintei Liturghii, soborul slujitor s-a deplasat la mormântul fostului stareț, arhimandritul Sofronie Perța, din incinta mănăstirii, unde a fost săvârşit un parastas.

 

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