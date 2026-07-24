Hramul Mănăstirii „Sfânta Maria Magdalena” din Oarța de Sus

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat la Mănăstirea `Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, cea întocmai cu Apostolii” din localitatea natală Oarţa de Sus, Maramureş, cu prilejul hramului, în data de 22 iulie.

Părintele Mitropolit Andrei, împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, au săvârşit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al așezământului monahal.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a rostit un cuvânt de învățătură despre mărturisirea credinței și iubirea jertfelnică arătate de femeile mironosițe față de Mântuitorul Iisus Hristos: „Sfânta Maria Magdalena și celelalte femei mironosițe sunt o pildă de urmat prin fidelitatea, mărturisirea, credincioșia, dăruirea și dragostea lor sfântă. Să fim și noi modele de viețuire pentru semenii noștri și mărturisitori ai Domnului Hristos”.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Theotokos” din Oarța de Sus, format din copii și tineri din localitate și din împrejurimi, coordonat de ierodiaconul Onisim Pleșa, de la Mănăstirea „Sfânta Maria Magdalena” din Oarța de Sus. La chinonic, fetele din cor au interpretat mai multe pricesne.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, vorbind despre modelul și importanța misiunii femeilor mironosițe, între care se numără și Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, i‑a îndemnat pe cei prezenți să le urmeze exemplul de credință și statornicie.

Înaltpreasfinția Sa și‑a exprimat bucuria de a participa și în acest an la hramul mănăstirii, iar copiilor și tinerilor prezenți le‑a oferit cărți duhovnicești: „Să fim asemenea Sfintei Maria Magdalena, mărturisitori ai lui Hristos, să mergem la biserică, să ne împărtășim mai des și să‑i îndemnăm și pe cei care nu merg la biserică sau nu au o viață creștină practicantă să se apropie de Hristos și de Biserică”.

Părintele stareț Efrem Gogea, în calitate de gazdă, a mulțumit ierarhilor, preoților slujitori, precum și tuturor credincioșilor veniți să o cinstească pe Sfânta Mironosiță Maria Magdalena.