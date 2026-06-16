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Întâlnirea tinerilor ortodocși din Episcopia Devei și Hunedoarei

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Un articol de: Pr. Mihai Laurențiu Herban - 16 Iunie 2026

La Petroșani, judeţul Hunedoara, s‑a desfăşurat a 10‑a ediție a Întâlnirii tinerilor ortodocși din cuprinsul Eparhiei Devei şi Hunedoarei, care a reunit, pe 6 iunie, aproape 300 de participanţi. Întâlnirea a început la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” a Parohiei Livezeni II‑Petroșani, cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, împreună cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al acestei eparhii. După mesajele celor doi ierarhi, a urmat festivitatea de premiere a grupelor de cateheză care au obținut rezultate la Concursul național catehetic al anului 2026 „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”. Au fost premiate grupurile catehetice ale următoarelor parohii: premiul I - grupul catehetic al Parohiei Paucinești; premiul II - grupul catehetic al Parohiei Hunedoara VI; premiul III - grupul catehetic al Parohiei Zdrapți; menţiune - grupurile catehetice ale parohiilor Sibișel, Petrila II, Ghelari, Orăștie III, Sălașu de Jos, Deva IV, Hunedoara V, Lunca Cernii de Sus, Lupeni Bărbăteni, Rișculița, Totești, Geoagiu Suseni și Aurel Vlaicu. Premiile au constat în diplome şi o sumă de bani: premiul I – 2.500 de lei, premiul II – 2.000 de lei, premiul III – 1.500 de lei, fiecare menţiune - 1.000 de lei. La sala de evenimente Via din Petroșani, pr. Radu Trifon, consilier cultural al eparhiei hunedorene, a susținut o conferință despre provocările lumii digitale și consecințele în plan real, uman și duhovnicesc ale digitalizării existenței umane, urmată de un concert organizat de profesorul de pian Aureşian Epuraș. După masa de prânz participanții au vizitat Muzeul Momârlanilor.

 

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