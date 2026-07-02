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Mănăstirea Bogdana și-a cinstit ocrotitorul

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Un articol de: Daniela Livadaru,   Irina Ursachi - 02 Iulie 2026

Mănăstirea Bogdana din Rădăuți și-a cinstit miercuri, 1 iulie 2026, ocrotitorul, pe Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți, printr-un program liturgic desfășurat în prezența a doi ierarhi, a unui numeros sobor de preoți și diaconi, precum și a sute de credincioși și pelerini.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită la Altarul de vară al așezământului de către Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Credincioșii s-au închinat la moaștele Sfinților Ierarhi Leontie de la Rădăuți și Teodosie de la Brazi, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala bărbătească ortodoxă „Sfântul Ierarh Leontie”.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Nectarie a evidențiat modelul de sfințenie al Sfântului Leontie, arătând că adevărata măreție se dobândește prin rugăciune, smerenie, iertare și pace lăuntrică. Totodată, Preasfințitul Părinte Damaschin a transmis mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a alcătuit un Decalog inspirat din viața sfântului, îndemnând la urmarea exemplului său de blândețe, milostenie și statornicie în dreapta credință.

Cu prilejul hramului, părintele Cristinel Constantin Cîrdei a fost hirotesit întru duhovnic, iar împreună cu părintele Doru-Adrian Olinici, a primit rangul de iconom stavrofor. De asemenea, mai mulți clerici au fost distinși cu ordine de vrednicie acordate de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, în semn de apreciere pentru activitatea pastorală și misionară desfășurată.

La final, starețul Mănăstirii Bogdana, arhimandritul Irineu Lichi, a mulțumit ierarhilor, clericilor, autorităților, binefăcătorilor și credincioșilor pentru participarea la sărbătoare și pentru sprijinul acordat așezământului monahal. În semn de recunoștință, cei doi ierarhi slujitori au primit din partea obștii icoane ale sfinților ocrotitori ale căror nume le poartă.

 

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