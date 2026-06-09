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Marşul familiei creştine, la Galaţi

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Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 09 Iunie 2026

Duminică, 7 iunie, în municipiul Galați s‑a desfășurat cea de‑a doua ediție a Marșului familiei creștine. Manifestarea a avut în vedere mărturisirea publică a atașamentului față de valorile evanghelice și frumusețea vieții de familie întemeiate pe credința ortodoxă, dar și un apel pașnic pentru susținerea familiei creștine, atât de provocată în contextul secularizant actual.

Evenimentul, dedicat prețuirii și ocrotirii familiei creștine, s‑a desfășurat în Arhiepiscopia Dunării de Jos, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Casian, și a fost organizat de asociațiile „Iubim toți oamenii”, „Ortodoxia tinerilor” și ASCOR Galați. Punctul de pornire al marșului a fost Parcul „Orășelul Copiilor” din Galați, situat în vecinătatea Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” și „Sf. Stelian Paflagonul”. De aici, creștini de toate vârstele, dar îndeosebi familii cu copii, tineri, elevi și studenți, au plecat în procesiune spre Palatul de Justiție, Parcul „Viva”, Faleza Superioară a Dunării, către biserica fortificată „Precista”, Parcul de la Elice, strada Traian, bulevardul Basarabiei, continuând pe strada Domnească până la Catedrala Arhiepiscopală.

La catedrală, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian s‑a aflat în mijlocul participanților - de la copii purtați pe brațele mamelor până la vârstnici dornici să arate prețuirea pentru familia tradițională - și a rostit rugăciuni pentru ocrotirea familiei, a pruncilor și a tinerilor. Toți cei prezenți au cântat imnuri închinate Maicii Domnului, au aprins lumânări și s‑au bucurat de cadrul generos și primitor al acestui lăcaș de rugăciune. La final, ierarhul a mulțumit organizatorilor și participanților pentru acest frumos pelerinaj de susținere a familiei și le‑a oferit dulciuri și alte daruri copiilor și tinerilor prezenți. 

 

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