Moment aniversar la Paraclisul Catedralei Naționale din București

În Duminica a 4‑a după Rusalii, 28 iunie, când la Sfânta Liturghie a fost rânduită spre lectură Evanghelia vindecării slugii sutașului (Matei 8, 5‑13), Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat slujba la Altarul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale din București. Totodată, această zi a avut și o semnificație deosebită pentru această comunitate, fiind ziua de naștere a părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale.

Din soborul de slujitori care s‑au rugat la Sfânta Liturghie săvârşită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul au făcut parte părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal; părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal; părintele arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal, precum și diaconii Cristian Copceag și Adrian Butuc.

În cuvântul de învățătură rostit la momentul rânduit, Preasfinția Sa a evidențiat faptul că punctul central al pericopei evanghelice îl reprezintă mărturisirea de credință a sutașului, prin care acesta a dobândit vindecarea slugii sale.

„Momentul central al Evangheliei este mărturisirea sutașului: «Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zi cu cuvântul și se va vindeca sluga mea» (Matei 8, 8). Aici se schimbă totul. Sutașul nu Îl percepe pe Hristos ca pe un simplu făcător de minuni, ci ca pe Cel care are autoritate absolută asupra întregii realități. [...] Logica lui este simplă, dar profundă: dacă, în cadrul militar, cuvântul unui superior are autoritate asupra trupurilor, cu atât mai mult cuvântul lui Hristos are putere asupra bolii, asupra naturii și asupra morții. [...] Credința sutașului nu este însă separată de smerenie, ci dimpotrivă, ele se nasc împreună. Această mărturisire este cheia întregului episod. Nu este o formulă de politețe, ci o revelație interioară. Sutașul înțelege ceva ce mulți «din interior» nu înțeleg: faptul că apropierea de Dumnezeu nu este un drept, ci un dar. El nu negociază cu Hristos, nu revendică și nu cere pe baza meritelor, ci se așază în adevăr. [...] Smerenia lui nu este autodevalorizare, ci luciditate duhovnicească: știe cine este Hristos și știe cine este el în fața Lui. De aceea, Hristos reacționează într‑un mod rar întâlnit în Evanghelie, spunând: «La nimeni în Israel n‑am găsit atâta credință» (Matei 8, 10). Este unul dintre acele momente în care Evanghelia ne obligă să ne schimbăm perspectiva: apropierea de Dumnezeu nu este determinată de apartenență, ci de credința vie. [...] Hristos‑Domnul nu intră fizic în casa sutașului. Nu pune mâinile pe cel bolnav. Nu face gesturi vizibile. Spune doar: «Du‑te, fie ție după cum ai crezut» (Matei 8, 13), iar sluga s‑a vindecat în ceasul acela. [...] Aici Evanghelia ne arată ceva fundamental: Hristos nu este limitat de contactul fizic, pentru că El este Stăpânul realității, nu un participant la ea. Minunea nu constă doar în vindecarea slugii, ci și în modul în care se săvârșește: prin cuvânt”, a spus Preasfinţia Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, în semn de apreciere și dragoste frățească, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a oferit simbolic, din partea comunității Paraclisului Catedralei Naționale, un coș cu flori părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru, cu ocazia zilei de naștere.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Grupului psaltic „Anastasis” al Paraclisului Catedralei Naționale, dirijați de psaltul Irinel Mohîrță.