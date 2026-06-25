Moment de binecuvântare la Mănăstirea Icoana din Gorj

În ziua de 24 iunie, când Biserica noastră cinstește Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta Liturghie de hramul Mănăstirii Icoana, din localitatea Crasna, judeţul Gorj, unde vieţuieşte obştea de monahii condusă de maica stareţă Teodora Ilie.

Din soborul care a slujit împreună cu Mitropolitul Olteniei au făcut parte părintele arhimandrit Ioachim Pârvulescu, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei; părintele protoiereu Ioan Spilcă, părintele protoiereu Marian Mărăcine, părintele Ioan Popescu. La slujbă au participat maici stareţe de la mănăstirile din Oltenia, preoţi şi diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Petre Uscătescu a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Melineşti, Protoieria Craiova Nord, judeţul Dolj.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul a vorbit despre minunea prin care Sfântul Ioan Botezătorul a fost zămislit şi adus în această lume: „La începutul Evangheliei, Sfântul Luca prezintă evenimentul pe care îl cinstim astăzi. Preotul Zaharia şi Elisabeta şi‑au închinat viaţa lui Dumnezeu, însă ei erau înaintaţi în vârstă şi nu aveau copii. Cei doi se rugau permanent în templu ca Dumnezeu să îi ierte şi să îi binecuvânteze. Îngerul Gavriil i se arată lui Zaharia, vedere care îl tulbură pe acesta, deoarece lumina de care era înconjurat arhanghelul nu putea fi cuprinsă de vederea unui om. Îngerul îi aduce o veste bună, că soţia lui va avea prunc în pântece, veste care însă este primită cu reticenţă, cu neîncredere de Zaharia, deoarece femeia lui era stearpă, iar vârsta ei, înaintată. Însă argumentele lui Zaharia erau neadecvate şi nepotrivite cu voia cerească, cu voia lui Dumnezeu, fapt pentru care îngerul îi spune că îşi va pierde graiul până ce se va naşte pruncul vestit. Putem observa, aşadar, cum omul necuviincios poate amuţi în faţa voii lui Dumnezeu. […] Pruncul lui Zaharia şi al Elisabetei s‑a născut ca Înaintemergător al Celui Preaînalt şi i s‑a pus lui numele Ioan. Însuşi Dumnezeu i‑a pus numele Ioan celui născut în mod minunat. Timp de nouă luni, Sfântul Zaharia nu a vorbit, până ce nu s‑a născut fiul lui şi până ce el nu a confirmat că numele pruncului este Ioan, cel care a primit har şi binecuvântare de la Tatăl ceresc”.