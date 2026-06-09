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Noua capelă mortuară din Parohia Moigrad a fost sfinţită

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Un articol de: Ionuţ Chifa - 09 Iunie 2026

În Duminica întâi după Rusalii, a Tuturor Sfinților, 7 iunie, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a liturghisit în Biserica „Naşterea Domnului” din Parohia Moigrad, Protopopiatul Zalău, şi a rostit un cuvânt de învățătură despre sfințenie ca o chemare adresată tuturor creștinilor, arătând că aceasta se trăiește printr‑o viață coerentă între credința lăuntrică și mărturisirea din afară, precum și prin așezarea lui Dumnezeu pe primul loc în toate. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic de fete al Asociației Tinerilor Ortodocși Sălăjeni.

Cu acest prilej, binefăcătorii și cei care au sprijinit ridicarea noii capele mortuare au primit distincții din partea Preasfințitului Părinte Benedict. Gramata episcopală pentru ctitori a fost oferită părintelui paroh Ioan‑Ciprian Porumb, lui Călin‑Augustin Bereschi, primarul comunei Mirșid, și lui dr. Florian Neaga, iar alți binefăcători ai comunității au primit diplome de apreciere.

În continuare, Preasfințitul Părinte Benedict a sfințit noua capelă mortuară, ridicată cu sprijinul Primăriei comunei Mirșid și al credincioșilor din localitate.

 

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