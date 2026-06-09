O nouă „poartă către Cer” sfințită în Protopopiatul Onești

În prima duminică de după praznicul Pogorârii Sfântului Duh, numită a Tuturor Sfinților, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul‑vicar al eparhiei, au sfințit nou‑zidita biserică cu hramurile „Duminica Tuturor Sfinților” și „Sfântul Mare Mucenic Mina”, precum și Centrul socio‑cultural „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana și Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici” din satul Scutaru, Mănăstirea Cașin, Bacău.

Ansamblul eclesiastic, situat în satul Scutaru, a fost ridicat într‑un timp record, prin osteneala părintelui Ioan Bârgăoanu, inspector eparhial și paroh al Parohiei „Buna Vestire”, Mănăstirea Cașin II, în amintirea jertfei miilor de ostași căzuți în aceste locuri în urma luptelor sângeroase din Primul Război Mondial, iar biserica l‑a primit ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Mina, cel pe care Biserica îl pomenește pe 11 noiembrie, zi în care a fost semnat Armistițiul de la Compiègne (Franța, în 1918), ce a pus capăt luptelor din acea primă conflagrație mondială.

Evenimentul a debutat cu Dumnezeiasca Liturghie, săvârșită de cei doi ierarhi, dimpreună cu un numeros sobor de clerici, din care au făcut parte părintele Nicolae Zaharia, protoiereu al Protopopiatului Onești.

Cântarea liturgică a fost înfrumusețată de Corul „Diaconia” al Catedralei Arhiepiscopale din Roman și de corul psaltic al Parohiei Lazaret din Bacău.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Dumnezeieștii Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit celor prezenți despre importanța unui lăcaș de cult și despre binecuvântarea pe care acesta o aduce pentru credincioșii ce intră și se roagă în el, precum și despre misiunea apostolică și chemarea Bisericii de a transmite mai departe credința primită de la înaintași: „Hristos nu i‑a trimis pe Apostoli să cucerească lumea; i‑a trimis să propovăduiască, să convingă. Nu i‑a trimis să negocieze credința. Credința în Dumnezeu nu se negociază, de asemenea dogmele și canoanele. Deci, pentru a ajunge la limbajul Duhului Sfânt trebuie să trăiești credința în Iisus Hristos și după aceea să o propovăduiești și apoi să rămâi în viața lui Hristos. Adică, creștinismul, o spun mereu, nu este o religie între celelalte religii, este viața în Hristos”.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat dragostea și truda celor care s‑au ostenit la ridicarea lăcașului de cult, ce a primit statut de schit - metoc chiriarhal, ca o amintire și continuare a vechii chinovii ridicate între anii 1653 și 1658 de domnitorul Gheorghe Ștefan pe aceste locuri, mănăstire ce a dat și numele actual al satului.

Ierarhul a oferit distincții de vrednicie celor care au ajutat la ridicarea ansamblului eclesial, evidențiind în mod special familia părintelui Ioan Bârgăoanu și familia domnului Adrian Gașpar.

După citirea hrisovului, în care a fost consemnat istoricul acestui proiect, dar și etapele realizării lui, cuvânt de mulțumire a rostit și gazda evenimentului, părintele Ioan Bârgăoanu, care a dat glas gândului de recunoștință față de ostașii căzuți în acele locuri, peste 40.000, motivând alegerea Sfântului Mare Mucenic Mina ca ocrotitor al noii biserici. Sfinția sa a nominalizat și a mulțumit tuturor celor care s‑au implicat și i‑au fost alături, amintind de implicarea directă și grija permanentă purtată de cei doi ierarhi la ridicarea ansamblului eclesiastic.

La finalul slujbei de sfințire a bisericii și a centrului socio‑cultural, toți cei peste 1.000 de credincioși prezenți au primit un pachet cu hrană caldă și binecuvântare de a intra și a se închina în Sfântul Altar.