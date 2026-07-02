Polițiștii din Iași, în tabăra de vară de la Parohia Horodiștea

Marți, 30 iunie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, pentru cei 80 de copii și tineri participanți la Tabăra din Pridvorul satului, organizată în Parohia Horodiștea, s-a desfășurat o nouă activitate de prevenire a fenomenelor de bullying și cyberbullying, a traficului de persoane și a traficului informațional, precum și de reducere a riscurilor de victimizare.

În cadrul acestei activități, care are la bază Protocolul de prevenire încheiat între Arhiepiscopia Iașilor și Inspectoratul de Poliție Județean Iași, au fost prezentate aspecte privind siguranța tinerilor, precum: informarea acestora cu privire la evenimentele neplăcute ce se pot întâmpla în timpul vacanței de vară (accidente sau acte de violență), conștientizarea consecințelor consumului de substanțele psihoactive, atât din punctul de vedere al sănătății, cât și din punct de vedere legal, alegerea cu atenție a anturajului, respectiv prevenirea traficului informațional pe rețelele de socializare. De asemenea, copii prezenți au avut ocazia să vadă și autospeciala din dotarea poliției.

Aducem mulțumiri pe această cale reprezentaților Biroului pentru Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, pentru suport și profesionalism.