Popas de rugăciune la Mănăstirea Cernica de lângă Bucureşti

Data: 05 Iulie 2026

În Duminica a 5‑a după Rusalii, obştea şi credincioşii Mănăstirii Cernica din judeţul Ilfov au trăit momente de binecuvântare. Sfânta Liturghie a fost săvârşită în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din ostrov de către Preasfinţitul Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei şi Noii Zeelande.

Din sobor a făcut parte părintele arhim. Vasile Pîrjol, stareţul Mănăstirii Cernica, şi slujitori din obşte. După citirea Evangheliei vindecării celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei (Matei 8, 28‑34; 9,1), Preasfinţitul Părinte Episcop Mihail a rostit un cuvânt de învăţătură, prezentând principalele învăţături desprinse din pasajul biblic.

La final, ierarhul i‑a binecuvântat pe credincioşii prezenţi. Acest popas duhovnicesc a avut o însemnătate deosebită pentru Episcopul ortodox român al Australiei şi Noii Zeelande, întrucât la Mănăstirea Cernica Preasfinţitul Părinte Episcop Mihail a primit tunderea în monahism, la 7 ianuarie 1986.