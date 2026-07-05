Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Popas de rugăciune la Mănăstirea Cernica de lângă Bucureşti

Popas de rugăciune la Mănăstirea Cernica de lângă Bucureşti

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 05 Iulie 2026

În Duminica a 5‑a după Rusalii, obştea şi credincioşii Mănăstirii Cernica din judeţul Ilfov au trăit momente de binecuvântare. Sfânta Liturghie a fost săvârşită în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din ostrov de către Preasfinţitul Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei şi Noii Zeelande.

Din sobor a făcut parte părintele arhim. Vasile Pîrjol, stareţul Mănăstirii Cernica, şi slujitori din obşte. După citirea Evangheliei vindecării celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei (Matei 8, 28‑34; 9,1), Preasfinţitul Părinte Episcop Mihail a rostit un cuvânt de învăţătură, prezentând principalele învăţături desprinse din pasajul biblic.

La final, ierarhul i‑a binecuvântat pe credincioşii prezenţi. Acest popas duhovnicesc a avut o însemnătate deosebită pentru Episcopul ortodox român al Australiei şi Noii Zeelande, întrucât la Mănăstirea Cernica Preasfinţitul Părinte Episcop Mihail a primit tunderea în monahism, la 7 ianuarie 1986.

 

Citeşte mai multe despre:   Manastirea Cernica  -   Mihail, Episcopul Australiei şi Noii Zeelande
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Lucrarea vindecătoare și eliberatoare a lui Hristos continuă în Biserică Știri
    Lucrarea vindecătoare și eliberatoare a lui Hristos continuă în Biserică

    În Duminica a 5-a după Rusalii, 5 iulie, în care se citește textul evanghelic ce relatează vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei (Matei 8, 28-34; 9, 1), Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheor­ghe” al Reședinței Patriarhale. Preafericirea Sa a explicat că „lucrarea de vindecare a sufletului de păcate și patimi robitoare cuprinde în ea o luptă duhovnicească între Duhul lui Hristos primit de creștini la Botez și duhurile rele care-l urăsc pe omul credincios, rugător și smerit”.

    05 Iul, 2026
  • Un nou ierarh pentru românii din Australia și Noua Zeelandă Știri
    Un nou ierarh pentru românii din Australia și Noua Zeelandă

    Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu alți patru ierarhi membri ai Sfântului Sinod, l‑a hirotonit întru arhiereu astăzi, 4 iulie 2026, pe părintele arhimandrit Iachint Vardianu, în demnitatea de Episcop‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, cu titulatura „de Pacific”. Rânduiala hirotoniei a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite la Catedrala Patriarhală din București, în prezența ierarhilor, a oficialităților și a numeroșilor credincioși bucureșteni.

    04 Iul, 2026
TOP 6 Știri