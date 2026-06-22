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Popas de rugăciune la Mănăstirea „Sfântul Ilie” - Paltinul

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Data: 22 Iunie 2026

În Duminica a 3‑a după Rusalii, 21 iunie, obștea monahală de la Mănăstirea „Sfântul Ilie” - Paltinul, aflată pe Transfăgărășan la cota 1200 m, judeţul Argeş, a primit vizita Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. Cu această ocazie, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului a vorbit despre grija neîncetată a Domnului nostru Iisus Hristos față de oameni. Biserica, cu hramurile „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” și „Acoperământul Maicii Domnului”, s‑a ridicat pe Transfăgărășan în perioada anilor 1994‑2015. Întregul ansamblu monahal a fost gândit ca un popas duhovnicesc pentru toți turiștii care traversează traseul ce leagă Ardealul de partea sudică a României. Totodată, biserica a fost construită spre aducere aminte și pomenire pentru toți lucrătorii care au murit în timpul construcţiei Transfăgărășanului.

 

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