Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a slujit duminică, 7 iunie 2026, în Parohia Oreavu 1 din comuna buzoiană Valea Râmnicului. Numeroși credincioși din localitate și din
Popas de rugăciune la un schit argeșean
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat în Duminica întâi după Rusalii, a Tuturor Sfinților, 7 iunie 2026, la schitul cu hramurile „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului” și „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” din satul Oești‑Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în noua biserică a așezământului monahal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a vorbit despre Duminica Tuturor Sfinților, evidențiind faptul că sfinții reprezintă modele de credință, iubire și statornicie în urmarea lui Hristos. Totodată, ierarhul a subliniat că viețile sfinților reprezintă o chemare permanentă la îndreptare și la întărirea credinței în viața de zi cu zi.
Noul schit din satul Oești‑Pământeni a fost ridicat pe un teren aflat în proprietatea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului încă din anul 2002. În anul 2005 au început lucrările la un arhondaric, construcție care a fost finalizată în perioada 2016-2018.