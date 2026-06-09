Popas de rugăciune la un schit argeșean

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat în Duminica întâi după Rusalii, a Tuturor Sfinților, 7 iunie 2026, la schitul cu hramurile „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului” și „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” din satul Oești‑Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în noua biserică a așezământului monahal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a vorbit despre Duminica Tuturor Sfinților, evidențiind faptul că sfinții reprezintă modele de credință, iubire și statornicie în urmarea lui Hristos. Totodată, ierarhul a subliniat că viețile sfinților reprezintă o chemare permanentă la îndreptare și la întărirea credinței în viața de zi cu zi.

Noul schit din satul Oești‑Pământeni a fost ridicat pe un teren aflat în proprietatea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului încă din anul 2002. În anul 2005 au început lucrările la un arhondaric, construcție care a fost finalizată în perioada 2016-2018.