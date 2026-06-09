Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Popas de rugăciune la un schit argeșean

Popas de rugăciune la un schit argeșean

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 09 Iunie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat în Duminica întâi după Rusalii, a Tuturor Sfinților, 7 iunie 2026, la schitul cu hramurile „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului” și „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” din satul Oești‑Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în noua biserică a așezământului monahal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a vorbit despre Duminica Tuturor Sfinților, evidențiind faptul că sfinții reprezintă modele de credință, iubire și statornicie în urmarea lui Hristos. Totodată, ierarhul a subliniat că viețile sfinților reprezintă o chemare permanentă la îndreptare și la întărirea credinței în viața de zi cu zi.

Noul schit din satul Oești‑Pământeni a fost ridicat pe un teren aflat în proprietatea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului încă din anul 2002. În anul 2005 au început lucrările la un arhondaric, construcție care a fost finalizată în perioada 2016-2018.

 

Citeşte mai multe despre:   Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului  -   Schitul Sfântul Ierarh Nifon din Oești-Pământeni
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri