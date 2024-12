Popas duhovnicesc și activități filantropice în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei

Preoții de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor s‑au reunit la Palatul Patriarhiei astăzi, 23 decembrie, în cadrul ultimei ședințe din acest an declarat în Patriarhia Română an omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și an comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți. Cu acest prilej, clericii au primit distincții din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care i‑a binecuvântat la final în cadrul unui moment solemn.