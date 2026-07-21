Prima Dumnezeiască Liturghie în noua biserică a Schitului Vârtop

În Duminica a 7-a după Pogorârea Duhului Sfânt, 19 iulie, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit cea dintâi Sfântă Liturghie pe Altarul noii biserici a Schitului Vârtop, așezământ monahal dependent de Mănăstirea Izbuc, având hramurile „Schimbarea la Față a Domnului” și „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”. La Sfânta Liturghie au participat sute de credincioși din Bihor și din alte județe ale țării, alături de reprezentanți ai autorităților centrale și locale.

Preasfințitul Părinte Sofronie a rostit cuvântul de învățătură, arătând câteva coordonate esențiale privind sensul serbării Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, subliniind că însăși pericopa duminicii confirmă acest adevăr mărturisit de către Biserica Dreptmăritoare despre Hristos - Dumnezeu adevărat și Om adevărat. De aceea, Domnul primește fără șovăire apelativul genealogic și mesianic de „Fiul lui David”, fără ca acesta să umbrească dumnezeirea Sa, pe care o descoperă prin minunile Sale.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Corului „Solemnis” al Bisericii „Nașterea Domnului” din Satu Mare, dirijat de prof. Maria Chiș. Un grup de credincioși din Petrova, județul Maramureș, au interpretat câteva pricesne, iar o parte din aceștia, de etnie ucraineană, aparținând Vicariatului Ortodox Ucrainean din România, aflat sub jurisdicția directă a Patriarhiei Române, au cântat rugăciunea „Tatăl nostru” în limba maternă.

Preasfințitul Părinte Sofronie l-a felicitat pe arhimandritul Mihail Tărău, starețul Mănăstirii Izbuc și exarhul așezămintelor monahale din Episcopia Oradiei, împreună cu întreaga obște a Mănăstirii Izbuc și cu ostenitorii Schitului Vârtop, pentru lucrarea de zidire a noului lăcaș de închinare. Ierarhul a apreciat implicarea tuturor binefăcătorilor și credincioșilor care au sprijinit edificarea bisericii. Slujirea liturgică a continuat luni, 20 iulie, cu Acatistul Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, Sfânta Liturghie şi Taina Sfântului Maslu.