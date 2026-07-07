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Procesiune în ajunul praznicului ocrotitoarei Episcopiei Hușilor

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Data: 07 Iulie 2026

Municipiul Huși a intrat, în după‑amiaza zilei de luni, 6 iulie 2026, în atmosfera duhovnicească a sărbătorii Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi, ocrotitoarea Episcopiei Hușilor, prin săvârșirea Vecerniei Mari și a Litiei de către Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei. Slujba a fost urmată de tradiționala procesiune cu moaștele sfintei pe străzile municipiului.

La slujbă au participat părinți consilieri de la Centrul eparhial, protopopi, numeroși preoți și credincioși veniți din întreaga eparhie. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”. Pelerinii s‑au putut închina la moaștele Sfintei Chiriachi, precum și la fragmente din moaștele Sfinților Apostoli Petru și Pavel și ale Sfântului Mitropolit Andrei Șaguna, așezate în baldachinul din apropierea Catedralei Episcopale.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Nectarie a evidențiat credința neclintită și smerenia Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi, subliniind că viața acesteia îi îndeamnă pe creștini nu doar să‑L iubească pe Hristos, ci și să‑L mărturisească prin întreaga lor existență. Totodată, ierarhul a arătat că smerenia este virtutea definitorie a sfinților și că procesiunea reprezintă o călătorie duhovnicească în rugăciune și recunoștință, prin care credincioșii își exprimă dragostea față de ocrotitoarea eparhiei.

Procesiunea, ajunsă la cea de‑a IX‑a ediție, s‑a desfășurat pe principalele străzi ale municipiului Huși, cu opriri pentru rugăciune în dreptul bisericilor de pe traseu. Alături de cei doi ierarhi au participat numeroși preoți și credincioși din întreaga țară, care au însoțit odoarele sfinte într‑un pelerinaj de binecuvântare a orașului.

La final, Preasfințitul Părinte Ignatie le‑a mulțumit tuturor participanților și organizatorilor, îndemnându‑i pe credincioși să urmeze exemplul de credință, curăție și mărturisire al Sfintei Chiriachi. Totodată, și‑a exprimat dorința ca evlavia față de ocrotitoarea Episcopiei Hușilor să se dezvolte asemenea marilor pelerinaje din țară.

 

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