Programul de închinare la Icoana „Portărița”, prelungit până duminică la Mănăstirea Pantocrator

Având în vedere numărul mare de credincioși care au venit să se închine la Icoana Maicii Domnului „Portărița”, adusă din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, cu prilejul hramului așezământului monahal, programul de închinare a fost prelungit până duminică, la miezul nopții, 26 iulie.

Potrivit reprezentanților mănăstirii, pelerinii vor avea posibilitatea să aducă cinstire atât icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, cât și sfintelor moaște ale Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, păstrate spre închinare în această perioadă de sărbătoare.

Încă din primele zile de la sosirea icoanei, mii de credincioși din județul Teleorman și din alte zone ale țării au trecut pragul mănăstirii pentru a se ruga înaintea icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cerând ajutor, întărire în credință și binecuvântare pentru familiile lor.

Icoana Maicii Domnului „Portărița” (Panaghia Portaitissa) este una dintre cele mai cunoscute și mai cinstite icoane făcătoare de minuni din lumea ortodoxă. Potrivit tradiției athonite, aceasta a ajuns în chip minunat la Mănăstirea Iviron, fiind primită de Cuviosul Gavriil Iviritul, care, la îndemnul Maicii Domnului, a mers pe mare ca pe uscat pentru a lua icoana și a o aduce în mănăstire. Numele de „Portărița” provine de la faptul că icoana este așezată în paraclisul aflat la poarta Mănăstirii Iviron, fiind considerată păzitoarea și ocrotitoarea sfântului așezământ.

Prelungirea programului de închinare oferă posibilitatea unui număr și mai mare de pelerini de a participa la acest moment de aleasă bucurie duhovnicească, într‑un an în care hramul Mănăstirii Pantocrator a adunat una dintre cele mai numeroase participări din ultimii ani.

Referindu‑se la semnificația acestui pelerinaj, părintele arhimandrit Serafim Băciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, a subliniat că prezența icoanei reprezintă o binecuvântare deosebită pentru întreaga eparhie:

„Prelungirea perioadei de închinare la Icoana Maicii Domnului «Portărița» este răspunsul firesc la evlavia deosebită pe care credincioșii au arătat‑o în aceste zile. Vedem necontenit șiruri de pelerini care vin cu nădejde, cu rugăciune și cu dorința de a primi mângâiere sufletească prin mijlocirea Maicii Domnului. Pentru Episcopia Alexandriei și Teleormanului, această vizită reprezintă o mare binecuvântare și un prilej de întărire în credință. Maica Domnului rămâne ocrotitoarea celor care aleargă cu inimă smerită către Fiul ei, iar astfel de momente îi ajută pe oameni să redescopere puterea rugăciunii și frumusețea vieții trăite în Biserică. Ne bucurăm că atât de mulți credincioși, tineri și vârstnici deopotrivă, au ales să fie prezenți la Mănăstirea Pantocrator în aceste zile de sărbătoare. Nădăjduim ca fiecare pelerin să plece de aici cu pace în suflet, cu întărire în credință și cu convingerea că Maica Domnului îi însoțește permanent pe cei care îi cer ajutorul cu sinceritate și dragoste”.

Programul de închinare se desfășoară în regim continuu, iar reprezentanții mănăstirii îi îndeamnă pe pelerini să respecte indicațiile organizatorilor, astfel încât accesul la sfintele odoare să se desfășoare în bune condiții pentru toți cei prezenți.