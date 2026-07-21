Resfințirea Bisericii „Sfântul Ilie” din Huși

Data: 21 Iulie 2026

Duminică, 19 iulie 2026, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit slujba de resfințire a Bisericii „Sfântul Ilie” din municipiul Huși, ocrotită și de Sfântul Arhidiacon Ștefan și de Sfântul Cuvios Serafim de Sarov.

Din sobor au făcut parte părinți consilieri de la Centrul eparhial Huși, protopopi ai eparhiei și părintele paroh Vladimir Beregoi, consilier social‑misionar și economic al Episcopiei Hușilor. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Aletheia” din Iași.

După slujba de resfințire a fost oficiată Sfânta Liturghie în apropierea lăcașului de cult, la care au participat numeroși credincioși din Huși și din localitățile învecinate.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a evocat personalitatea Sfintei Cuvioase Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Grigorie de Nyssa, pomenită în aceeași zi de Biserică. Pornind de la biografia alcătuită de Sfântul Grigorie de Nyssa, Preasfinția Sa a subliniat că educația creștină autentică trebuie să se reflecte în viața de zi cu zi, nu doar în mărturisirea prin cuvinte.

Episcopul Hușilor a arătat că Sfânta Macrina și‑a hrănit întreaga viață din Sfânta Scriptură și din rugăciune, devenind un model de credință, smerenie și curăție. De asemenea, a evidențiat fidelitatea ei față de soțul trecut la Domnul, iubire pe care a transformat‑o într‑o deplină dăruire față de Hristos, precum și răbdarea cu care a primit toate încercările vieții, punându‑le pe seama proniei dumnezeiești.

Totodată, ierarhul a amintit desprinderea Sfintei Macrina de bunurile materiale și smerenia cu care privea toate darurile primite de la Dumnezeu. Citând sfaturile adresate de aceasta fratelui său, Sfântul Grigorie de Nyssa, Preasfinția Sa a subliniat că orice realizare este rodul milostivirii lui Dumnezeu și al rugăciunilor părinților.

„Să se vadă din faptele noastre că suntem creștini, iar nu numai din vorbele noastre”, a îndemnat Episcopul Ignatie, arătând că viața Sfintei Macrina rămâne un model de fidelitate, rugăciune, răbdare și smerenie pentru creștinii de astăzi.

La finalul Sfintei Liturghii, într‑un cadru festiv, Preasfințitul Părinte Ignatie a oferit diplome de ctitor și distincții de vrednicie celor care au sprijinit lucrările de restaurare și activitatea pastorală a parohiei.