Resfințirea Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Runcu Salvei

În Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților), 7 iunie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat comunitatea ortodoxă din Runcu Salvei, Protopopiatul Năsăud, județul Bistrița‑Năsăud, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba de sfințire a Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, edificată între anii 1957 și 1968. Restaurat și înfrumusețat în ultimii trei ani, atât la interior, cât și la exterior, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din moaștele Sfântului Mucenic Aviv Diaconul.

În continuare, pe un podium special amenajat în proximitatea bisericii parohiale, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură, arătând că Dumnezeu îi cheamă pe toți oamenii la sfințenie.

Făcând referire la cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Matei: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi‑voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 10, 32‑33), Înaltpreasfinția Sa a subliniat că lucrarea principală a Bisericii este sfințirea credincioșilor și a afirmat că toți creștinii sunt chemați să‑și sfințească viața prin mărturisirea credinței și prin apropierea de Dumnezeu.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Theodoros” din Cluj‑Napoca. La chinonic, arhidiaconul Ieremia Sărmaș, Alina Ceuca, Ionela Mare, Alina Jora, Veronica Tomoiagă și cântărețul parohiei, Mitruț Sărmaș, au interpretat pricesne.

La finalul slujbei, preotul paroh Dan Constantin Cucul a adresat mulţumiri Părintelui Mitropolit Andrei, celor prezenți și tuturor celor care au ajutat la reabilitarea lăcașului de cult, iar din partea comunității parohiale i‑a oferit ierarhului o icoană cu Maica Domnului.

Părintele Mitropolit Andrei l‑a hirotesit iconom stavrofor pe preotul paroh Dan Constantin Cucul. Au mai primit distincții și diplome de aleasă cinstire: prof. Vasile Sebastian Dâncu (sociolog, profesor universitar și europarlamentar român), fiu al satului, primarul comunei Runcu Salvei, Daniel Pop, viceprimarul Vasile Pop, Traian Andreș, Grigore Cilica, preoteasa Adelina‑Maria Cucul, Consiliul și Comitetul parohial și alți binefăcători, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului. Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale, județene și centrale, a fiilor satului și a numeroși credincioși, mulți fiind îmbrăcați în straie populare specifice Țării Năsăudului.