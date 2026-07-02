Sărbătoare în Parohia „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel” din Mănăştur

La praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, luni, 29 iunie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a liturghisit în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul clujean Mănăștur, cu prilejul hramului.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a arătat, în cuvântul de învăţătură, că întrebarea adresată de Mântuitorul ucenicilor în ținutul Cezareei lui Filip - „Dar voi, cine ziceți că sunt Eu?” - este o întrebare pe care Hristos o adresează fiecărui om, în fiecare generație.

„Ca să avem o viață curată, trebuie să avem mai întâi o credință dreaptă. Spunea și Sfântul Sofronie Saharov că orice stâlcire în credință duce și la o stâlcire în viață, adică în trăirea vieții. Pentru că credința ne influențează viața, modul de a trăi. Și întrebarea Domnului pusă Apostolilor, așa cum am auzit în Evanghelia de astăzi: «Voi cine credeți că sunt Eu, Fiul Omului?», răsună și pentru noi. Noi cine credem că este Iisus Hristos? Credem că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu? Credem că este Fiul lui Dumnezeu Care a venit ca să Se jertfească pentru mântuirea noastră? Credem cu adevărat că El este Mântuitorul? Și răspunsul, dacă îl avem în inimă, trebuie să‑l avem și în cuvintele noastre, și în faptele noastre. De aceea, să îi rugăm pe Sfinții Apostoli să ne întărească în dreapta credință, să avem și noi curajul mărturisirii credinței prin cuvinte și prin fapte. Și, de asemenea, să avem curajul și puterea pocăinței”, a spus ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Synavlia” din Cluj‑Napoca.

În calitate de gazdă, pr. paroh Dan Cismaș a mulțumit ierarhului și tuturor celor implicați în organizarea manifestărilor prilejuite de hram. Mai mulţi binefăcători din cadrul parohiei au primit distincții, între aceştia numărându-se Beticuța Bucur, Rovena Răchișan și Laura Chezan.

Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul Mănăștur a organizat în perioada 24‑29 iunie, cu prilejul hramului, o serie de manifestări religioase, culturale și educative. Între aceste evenimente, în data de 24 iunie, pe esplanada lăcașului de cult, a fost inaugurat un defibrilator extern automat (DEA), cu instrucțiuni vocale, inaugurarea fiind urmată de o demonstrație publică de utilizare susținută de personal specializat al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj (SAJ Cluj). Aparatul a fost amplasat pe zidul exterior al bisericii, într‑o zonă intens circulată. În 25 iunie, parohia a răsplătit elevii cu rezultate deosebite la învăţătură, iar 110 elevi care au încheiat anul școlar 2025-2026 cu media generală 10 au fost premiați în cadrul unei ceremonii speciale. De asemenea, au avut evenimente culturale, duhovniceşti şi religioase, specifice hramului.