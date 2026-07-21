Sute de credincioși și zeci de preoți au participat, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, luni, 20 iulie, la hramul Mănăstirii Izvorul Miron din Românești, judeţul Timiş,
Schitul Săseni din județul Buzău și‑a sărbătorit ocrotitorul spiritual
Luni, 20 iulie, de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, Schitul Săseni, judeţul Buzău, metoc al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, și‑a prăznuit hramul. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a săvârșit Sfânta Liturghie în Altarul de vară al așezământului monastic din comuna buzoiană Vernești, iar Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei a dat răspunsurile la strană.
Soborul de slujitori a fost format din părintele protos. Vicențiu Oboroceanu, starețul Mănăstirii Antim din Bucureşti; părintele arhim. Chiril Lovin, de la aceeaşi mănăstire; părintele protos. Veniamin Anghel, starețul Mănăstirii Ciolanu și exarhul așezămintelor monahale din județul Buzău, şi alţi clerici.
În cuvântul de învățătură, chiriarhul Buzăului și Vrancei a evidențiat personalitatea duhovnicească a Sfântului Ilie Tesviteanul, model de credință neclintită, de râvnă pentru apărarea dreptei credințe și de rugăciune stăruitoare. Înaltpreasfinția Sa a arătat că marele proroc a luptat împotriva idolatriei, chemând poporul la pocăință și la întoarcerea către Dumnezeu, iar prin minunile săvârșite, a preînchipuit lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos.
Sărbătoarea hramului s‑a încheiat cu oficierea unei slujbe de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii Schitului Săseni trecuți la cele veșnice.