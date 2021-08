Şcoala de vară „Viitorul este pro-viaţă”, la a treia ediţie

Centrul cultural „Sfânta Cruce” din cadrul Mănăstirii Caraiman din judeţul Prahova găzduieşte, în perioada 25-29 august, lucrările celei de-a treia ediţii a Şcolii de vară „Viitorul este pro-viaţă”, organizată de asociaţiile „România pentru viaţă” şi „Studenţi pentru viaţă”. La ediţia din acest an participă 25 de tineri din toată ţara.

Ajunsă la a treia ediţie, Şcoala de vară „Viitorul este pro-viaţă” îşi propune să ofere ocazia tinerilor cu aceleaşi valori să se cunoască şi împreună să dezvolte acţiuni pro- viaţă, pe baza cunoştinţelor despre problematica pro-viaţă şi despre aspectele legate de criza de sarcină, dobândite în cadrul atelierelor organizate pe parcursul celor cinci zile ale întâlnirii.

Alexandra Nadane, directorul şcolii de vară, a prezentat obiectivele ediţiei din acest an a manifestării pro-viaţă de la Mănăstirea Caraiman: „Şcoala de vară «Viitorul este pro-viaţă» a fost organizată pentru prima dată în 2019, în urmă cu trei ani, pornind de la o idee a Elizei Maria Cloţea, care era atunci preşedinte al Asociaţiei «Studenţi pentru viaţă». Prin acest eveniment ne dorim să creăm contextul în care tinerii preocupaţi de problematica pro-viaţă să poată întâlni şi cunoaşte alţi tineri cu aceleaşi preocupări, să lucreze împreună, dar să organizăm şi ateliere în care invitaţii noştri să le ofere pregătirea necesară astfel încât să poată sprijini femeile în criză de sarcină din jurul lor, dar şi să poată iniţia activităţi la nivel local. Am primit cu bucurie numărul mare de tineri care şi-au dorit să ajungă la ediţia din acest an a şcolii de vară. Sunt 25 de tineri din mai multe judeţe ale ţării. I-am văzut interacţionând la masă şi m-am bucurat că deja au început să stabilească prietenii şi să dezbată aceste teme”.

Ediţia din acest an cuprinde o serie de ateliere în cadrul cărora tinerii participanţi vor putea deprinde anumite abilităţi pentru a putea sprijini, la rândul lor, eforturile pentru promovarea politicii pro-viaţă în comunităţile din care fac parte. Astfel, vor fi susţinute mai multe ateliere despre comunicare şi storytelling, componenta medicală pro-viaţă, traficul de persoane, importanţa integrităţii în relaţii, problematica ştirilor pro- viaţă şi altele.

Prima zi a acestei manifestări a fost dedicată cunoaşterii participanţilor. „Şcoala de vară a început cu o sesiune de cunoaştere. Ne dorim foarte mult ca tinerii să audă unii despre alţii, de unde vin, cu ce gânduri au venit, ce simt în acest moment cu privire la tematica şcolii de vară. Urmează «Cafeneaua pentru viaţă», un concept de educa­ţie non-formală, în cadrul căruia par­ticipanţii se împart în echipe, care iau loc la o masă rotundă şi, împreună cu un moderator, dezbat o temă. Căutăm să descoperim cauze, consecinţe, soluţii, eventual împărtăşim exemple concrete care au trecut prin acest tip de crize, aceste subiecte urmând a fi dezbătute în plen”, a declarat pentru Radio TRINITAS Alexandra Nadane.

Adelina Fronea, preşedintele Asociaţiei „LifeCall” şi unul dintre susţinătorii demersurilor pro-viaţă ale asociaţiilor care organizează manifestarea de la Caraiman, a subliniat importanţa unor astfel de întâlniri atât pentru conştientizare, dar mai ales pentru diseminarea informaţiilor: „Tinerii din ziua de astăzi au nevoie de acces şi la o astfel de informaţie, pe care nu o primesc în şcoală. Au nevoie de acces la resurse de la aceste vârste pentru a le putea folosi în viaţă. Ei trebuie să ştie să îşi asume responsabilitatea pentru viaţa proprie, pentru integritatea cuvântului. În cazurile concrete nu putem şi nu trebuie să ignorăm situaţia. Este responsabilitatea fiecăruia în parte de a proteja viaţa, un bun pe care noi îl avem, chiar dacă este vorba despre viaţa altcuiva, pentru că noi suntem parte a aceluiaşi întreg. Nu putem proteja viaţa fără ca noi să ne asumăm responsabilitatea. Sunt convinsă că ceea ce se întâmplă zilele acestea nu va rămâne aici, iar tinerii vor duce aceste informaţii mai departe şi vor fi inspiraţie pentru ceilalţi”.

Printre cei care vor susţine ateliere cu diferite tematici pro-viaţă în cadrul ediţiei din acest an a şcolii de vară se numără jurnalista Adriana Ene, psihoterapeutul Adelina Fronea, jurnalistul Cătălin Sturza, respectiv medicii Eliza Maria Cloţea şi Alexandru Voropanov.

Școala de vară „Viitorul este pro-viață” este un program de formare pro-viață pentru liceeni și studenți cu vârste cuprinse între 16 și 28 de ani din toată țara și din diasporă. Cadrul școlii de vară creează pentru fiecare participant o oportunitate unică de a fi parte dintr-o comunitate care valorizează respectul pentru viață și sprijinul pentru femeile în criză de sarcină.