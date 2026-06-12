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Seară duhovnicească la Tâncăbești

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Data: 12 Iunie 2026

Parohia Tâncăbești, Ilfov, a organizat marți, 9 iunie 2026, o seară duhovnicească dedicată temei „Importanța compasiunii în viața de familie”. Evenimentul a reunit numeroși credincioși, clerici și reprezentanți ai mediului academic și medical din București, Ilfov și Prahova.

Invitatul întâlnirii a fost arhidiaconul lect. univ. dr. Adrian Sorin Mihalache, care a susținut o conferință în care a evidențiat rolul esențial al compasiunii în consolidarea relațiilor familiale și în cultivarea unei vieți creștine autentice.

Pornind de la cercetări din domeniul medicinei, psihologiei și teologiei, părintele conferențiar a prezentat numeroase beneficii ale compasiunii pentru sănătatea fizică și sufletească a persoanei, subliniind că această virtute contribuie la întărirea legăturilor dintre membrii familiei, la depășirea conflictelor și la crearea unui climat de înțelegere și sprijin reciproc. Totodată, părintele Sorin Mihalache a răspuns întrebărilor adresate de participanți, dialogul purtat cu cei prezenți oferind prilejul unor reflecții profunde asupra provocărilor cu care se confruntă familia contemporană.

Momentul cultural‑artistic al serii a fost susținut de membri ai Corului Tronos, conduși de arhid. Mihail Bucă. Aceștia au interpretat cântări specifice perioadei de post, oferind participanților o atmosferă de rugăciune și reculegere.

Prin tema abordată și prin participarea numeroasă a credincioșilor, preoților, medicilor și cadrelor didactice prezente, întâlnirea de la Tâncăbești s‑a constituit într‑un prilej de aprofundare a valorilor creștine care stau la baza vieții de familie, evidențiind importanța compasiunii ca expresie concretă a iubirii și grijii față de aproapele.

 

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