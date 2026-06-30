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Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost cinstiți la Mănăstirea Rebra‑Parva

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Un articol de: Dragoș Stroian - 30 Iunie 2026

La sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, luni, 29 iunie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a liturghisit la Mănăstirea Rebra‑Parva, județul Bistrița‑Năsăud, cu ocazia hramului așezământului monahal.

La Altarul de vară al mănăstirii, Părintele Mitropolit Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Răstignire duhovnicească”. În cadrul acestuia, pornind de la versetul Sfântului Apostol Pavel: „M‑am răstignit împreună cu Hristos; și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine” (Galateni 2, 20), ierarhul a explicat prin ce se evidențiază răstignirea spirituală: răbdarea suferinței și însușirea unei conduite morale excepționale: „Credința noastră este slabă. Fapt pentru care nu mai facem nici al doilea pas, frica de Dumnezeu, nici al treilea, pocăința sinceră și lepădarea de păcat, nici al patrulea, îndreptarea spre Sfintele Taine și, în special, spre Taina Mărturisirii. [...] Deci credință, frică de Dumnezeu, pocăință, o bună spovedanie urmată de Împărtășanie, apoi înfrânarea, răbdarea, nădejdea, iar la urmă totul se termină cu răstignirea spirituală”.

În cadrul slujbei, ierarhul a înălțat rugăciuni pentru odihna sufletului adormitului întru Domnul Emilian, fost Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului, trecut la Domnul vineri, 26 iunie. Răspunsurile liturgice au fost date de corul de călugări al mănăstirii.

Pentru recunoașterea sprijinului constant oferit mănăstirii, mai mulți binefăcători au primit distincții din partea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei: Ioan Nicolae Dologa, Iosif Mărginean, Vasile Rad, Vasile Nechiti, Ioan Cosma, Vasile Romonți, Dinu Moldovan și Ioan Zăgrean.

La finalul slujbei, părintele stareț, arhimandritul Chiril Zăgrean, a mulțumit ierarhului și tuturor celor prezenți la hramul mănăstirii. Toți copiii și tinerii prezenți la Liturghie au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

 

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