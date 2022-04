Slujba Învierii în limba slavonă pentru refugiații ucraineni din Iași

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit slujba Învierii și Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iași. La Catedrala Veche „Sfântul Gheorghe”, slujbele au fost săvârșite în limba slavonă bisericească pentru credincioșii refugiați din Ucraina.

Evenimentele legate de sărbătoarea Învierii au debutat sâmbătă, când, la Aeroportul din Iași, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului și Mitropolitul Basarabiei, au primit Lumina Sfântă. Aceasta a fost oferită apoi delegaţilor protopopiatelor şi parohiilor, care au împărţit‑o la miezul nopţii credincioşilor din cele două mitropolii.

Slujba din noaptea de Înviere de la Catedrala Mitropolitană din Iași a început, conform rânduielii liturgice, la miezul nopții, fiind precedată de Canonul Sâmbetei celei Mari.

„Ne punem întrebarea și noi, în această noapte: de ce am venit la biserică? Am venit la biserică, zic unii dintre noi, pentru că această noapte este sfântă. Am venit la biserică pentru că avem credință puternică în faptul că Hristos a înviat. Am venit la biserică pentru a mărturisi că sufletul nostru este nemuritor. Am venit la biserică pentru a arăta că moartea nu are ultimul cuvânt, că întunericul și groapa nu au cuvântul definitiv. Am venit la biserică pentru că avem credință în învierea morților și în veșnicie. Unii dintre noi poate nu avem această credință ca o osatură statornică în ființa noastră cea mai dinlăuntru. Și atunci, pentru ce am venit? Am venit pentru că așa este tradiția, am venit pentru că poate suntem atrași de simbolistica luminii, a candelei, a lumânării, am venit pentru că așa fac vecinii sau prietenii și așa am moștenit ca, în noaptea de Paști, să mergem la biserică. Fie că facem parte din prima categorie - și să dea Domnul să fim cât mai mulți -, fie că facem parte din cea de‑a doua categorie, slavă Ție, Doamne, că suntem împreună aici. Cei din prima categorie, cu credință statornică, să se roage lui Dumnezeu să‑și păstreze această credință, pentru că minunată este viața lor, plină de lumină. Cei cu credință mai slabă, mai puțină, să nădăjduiască că va veni și pentru ei ziua în care vor crede pe deplin: poate într‑o zi, poate într‑o noapte precum aceasta, poate ascultând un cuvânt, poate o întâlnire cu cineva, poate trecând printr‑o bucurie mare sau printr‑o durere, se vor apropia de credința cea statornică și vor descoperi atunci multă lumină în viața lor și în viața lumii”, a spus Mitropolitul Moldovei și Bucovinei în cuvântul de învățătură.

Persoanele refugiate din Ucraina s‑au putut bucura de momente de mângâiere duhovnicească, având posibilitatea de a participa la slujba de Înviere oficiată în Catedrala „Sfântul Gheorghe”, în limba slavonă bisericească, aşa cum se slujeşte în Ucraina. Slujba a fost săvârșită de părintele Vladislav Nedelcu, vorbitor de limbă slavonă şi slujitor la Biserica Talpalari din Iaşi, dar şi de părintele Dumitru Popescu, etnic român din Ucraina.

După slujbă, refugiații s‑au bucurat de ospitalitatea românească, conform tradiţiei pascale. Alături de ei s‑a aflat şi Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care a ciocnit cu aceştia ouă roşii şi a stat alături de ei la agapa frăţească.