Slujire arhierească în parohia buzoiană Oreavu 1

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a slujit duminică, 7 iunie 2026, în Parohia Oreavu 1 din comuna buzoiană Valea Râmnicului. Numeroși credincioși din localitate și din împrejurimi au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfinția Sa în biserica parohială cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”.

Din soborul slujitorilor care s‑au rugat alături de ierarh au făcut parte: părintele Mădălin‑Marius Alexe, consilier eparhial; părintele Cristian Asănache, protoiereu al Protoieriei Râmnicu Sărat; părintele paroh Marius Asănache; părintele pensionar Petre Pîrlog; arhidiaconul Laurențiu Manea și diaconul Anastasie Ion, inspector eparhial.

Predica referitoare la Duminica întâi după Rusalii a fost rostită de Înaltpreasfinția Sa, care a explicat că cinstirea tuturor sfinților se face în prima duminică după praznicul Pogorârii Sfântului Duh pentru a evidenția roadele concrete ale lucrării harului dumnezeiesc în oameni. Părintele Arhiepiscop Ciprian a subliniat că sfinții sunt cei care și‑au asumat deplin Evanghelia și L‑au urmat pe Hristos pe calea desăvârșirii, chipurile lor luminate regăsindu‑se în rândul Apostolilor, al martirilor, al mărturisitorilor, al ierarhilor, al cuvioșilor sau al credincioșilor simpli. În acest context, chiriarhul a evocat originile apostolice ale creștinismului românesc prin misiunea Sfântului Apostol Andrei în Dobrogea, amintind totodată de adâncile rădăcini creștine ale acestor ținuturi, atestate încă din secolul al 4‑lea prin martirizarea Sfântului Mucenic Sava în râul Buzău.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei, ne‑a transmis părintele Dragoș Olteanu, inspector eparhial.