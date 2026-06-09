Slujire arhierească într‑o parohie din Călărași

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 7 iunie, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Parohia Modelu, din cadrul Protopopiatului Călărași, împreună cu un sobor de preoți şi diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Slobozia, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro.

În cuvântul de învățătură, Episcopul Sloboziei și Călărașilor le‑a vorbit celor prezenți despre sfințenie, arătând că aceasta nu este doar chemarea unor oameni aleși, ci vocația fiecărui creștin. Urmând exemplul sfinților, credincioșii sunt îndemnați să trăiască în credință, rugăciune, iubire și în mărturisirea lui Hristos în viața de zi cu zi. Sfinții sunt dovada vie că omul poate ajunge la asemănarea cu Dumnezeu prin har, nevoință și statornicie în bine, devenind lumină pentru cei din jur și moștenitor al Împărăției cerurilor.