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Slujire arhierească la Schitul „Sfântul Nicolae” din județul Giurgiu

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Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 13 Iulie 2026

În Duminica a 6-a după Rusalii, 12 iulie, obştea Schitului „Sfântul Nicolae” din județul Giurgiu şi credincioşii prezenţi au cinstit Icoana Maicii Domnului „Prodromița” de la Sfântul Munte Athos și pe Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.

„Poate nu întâmplător, sărbătoarea Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul se ţine astăzi, în ziua cinstirii Sfintei Icoane a Maicii Domnului «Prodromița» de la Schitul românesc Prodromu, una dintre cele mai frumoase icoane ale Maicii Domnului. Într-adevăr, nu este cea mai veche, însă icoana a fost pictată într-un mod minunat, după cum mărturisește Iordache Nicolau, iconarul care i-a zugrăvit veșmintele. Potrivit rânduielii iconografice, mai întâi se pictează veșmintele, iar apoi mâinile și chipurile, ceea ce în limbaj iconografic se numește carnație. Bătrânul pictor nu reușea însă să zugrăvească chipul Maicii Domnului. După ce, într-o seară, a acoperit icoana cu un ștergar și s-a rugat cu stăruință Maicii Domnului, dimineața a găsit chipul zugrăvit în chip minunat, nefăcut de mână omenească. Din acel moment, icoana, pictată la cererea ctitorilor Schitului românesc Prodromu, a fost purtată în pelerinaj prin Țara Românească, mai ales în orașul Galați, iar de atunci au început să fie consemnate numeroase minuni săvârșite prin mijlocirea ei”, a explicat Preasfinția Sa.

La finalul slujbei, părintele arhimandrit Nicolae Matei, egumenul Schitului „Sfântul Nicolae”, a mulțumit tuturor celor prezenți pentru participarea la acest moment de sărbătoare din viața așezământului monahal și a oferit credincioșilor pachete cu alimente neperisabile.

 

 

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