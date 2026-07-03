Tabără de informare în Arhiepiscopia Bucureștilor

Mai mulți elevi din zece seminarii teologice ortodoxe din România au participat de curând la o tabără interactivă de prevenire a traficului de persoane, organizată în cadrul Campaniei Naționale de Prevenire a Traficului de Persoane, desfășurată la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” al Mănăstirii Caraiman, județul Prahova. Proiectul a fost implementat de Federația Filantropia a Patriarhiei Române, în parteneriat cu organizația International Orthodox Christian Charities Romania (IOCC).

Timp de cinci zile, 20 de elevi proveniți din zece unități de învățământ teologic ortodox au participat la un program de informare, formare și conștientizare privind pericolele traficului de persoane. Campania prevede organizarea unor activități atât în școli, cât și în parohii și comunități din întreaga țară.

Părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal și președintele Federației Filantropia a Patriarhiei Române, a vorbit despre importanța acestui proiect în rândul tinerilor.

„La Centrul social-pastoral «Sfânta Cruce» al Mănăstirii Caraiman, s-a desfășurat o tabără la care au participat elevi de clasa a 10-a din zece seminarii teologice ortodoxe din Patriarhia Română. Fiecare seminar a fost reprezentat de câte doi elevi, implicați activ în proiecte de prevenire și combatere a traficului de persoane. Activitatea a fost organizată în parteneriat cu IOCC România și a avut ca scop atât informarea participanților cu privire la pericolele traficului de persoane, cât și evaluarea rezultatelor proiectelor desfășurate până în prezent. Totodată, organizatorii au urmărit să identifice noi direcții de dezvoltare, pornind de la experiența și ideile elevilor implicați. Proiectul dedicat prevenirii traficului de persoane a debutat printr-un proiect-pilot desfășurat în seminariile teologice din Mitropolia Munteniei și Dobrogei. Ulterior, anul trecut, inițiativa a fost extinsă la nivelul tuturor celor 36 de unități de învățământ teologic ortodox din Patriarhia Română. În acest an, proiectul a continuat în zece seminarii care s-au remarcat prin numeroase activități desfășurate în afara programului școlar. Prin întâlniri și activități comune, participanții au avut ocazia să facă schimb de experiență, să propună noi proiecte și să identifice modalități eficiente de transmitere a informațiilor privind traficul de persoane către un public cât mai larg”, a declarat părintele Ciprian Ion Ioniță pentru TRINITAS TV.

Alexandra Mararu, manager de proiect al Campaniei Naționale de Prevenire a Traficului de Persoane, a explicat scopul acestui eveniment dedicat tinerilor.

„Ne-am propus ca, în cadrul proiectului din acest an, să formăm ambasadori ai prevenirii traficului de persoane din rândul tinerilor. Astfel, am selectat seminarii din zone vulnerabile, dar și unități de învățământ care au demonstrat un potențial deosebit în proiectul de anul trecut și cu care ne-am dorit să continuăm colaborarea. În spatele acestei inițiative se află elevii din cele zece seminarii participante la tabăra organizată la Mănăstirea Caraiman. Tabăra a avut ca principal obiectiv dezvoltarea abilităților de comunicare și de transmitere a informațiilor de către elevii participanți către alți tineri, fie din ciclul gimnazial, fie din clasa a 9-a. Toți acești elevi sunt foarte bine pregătiți în ceea ce privește prevenirea traficului de persoane, își doresc să continue implicarea în acest domeniu, sunt inventivi, au numeroase idei și dau dovadă de multă creativitate”.

Campania națională a avut ca scop creșterea nivelului de cunoaștere și conștientizarea pericolelor traficului de persoane în rândul elevilor.