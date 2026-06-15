Târnosirea bisericii din Gătaia

Data: 15 Iunie 2026

Duminica Sfinților Români, 14 iunie, a constituit o zi de sărbătoare pentru Parohia Gătaia, Protopopiatul Deta, judeţul Timiş. Truda părintelui paroh, precum și a întregii obști parohiale, s‑a concretizat prin târnosirea Sfintei Mese a bisericii și binecuvântarea tuturor lucrărilor săvârșite în ultimii ani.

Evenimentul de duminică de la Gătaia a avut și o semnificație istorică aparte, întrucât s‑au împlinit 52 de ani de la ultima târnosire a bisericii, oficiată de vrednicul de pomenire Mitropolit Nicolae Corneanu, la 9 iunie 1974.

La orele dimineții, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, a poposit în mijlocul credincioșilor parohiei. Ierarhul a fost întâmpinat de părintele stareț Climent Vîntu, de la Mănăstirea Săraca, împreună cu părintele protopop Ciprian Boșca, părintele Ioan Prisăcean, părintele paroh Călin Negrea, de oficialitățile locale, în frunte cu primarul Raul Cozarov, precum și de numeroși preoți din parohiile învecinate.

Rânduiala a început cu înconjurarea bisericii, ungerea acesteia cu Sfântul și Marele Mir și stropirea cu apă sfințită. A urmat slujba de târnosire a Sfintei Mese, în care a fost așezată o părticică din moaștele Sfinților Mucenici Epictet și Astion. Sfânta Masă a fost spălată cu apă de trandafiri, unsă cu Sfântul Mir și îmbrăcată în veșmintele liturgice. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de soborul de slujitori.

La final, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul a rostit un cuvânt de învățătură. A explicat mai întâi slujbele săvârșite și semnificația lor duhovnicească, iar apoi, pornind de la textele evanghelice din capitolele 4 și 5 ale Evangheliei după Matei, a vorbit despre chemarea primilor Apostoli, rolul lor în iconomia mântuirii și despre chemarea pe care fiecare creștin o primește de a fi propovăduitor și, mai ales, împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu.

Pentru întreaga activitate desfășurată în cei 16 ani de slujire preoțească, atât în Parohia Gherman, cât și în Parohia Gătaia, unde a coordonat ample lucrări edilitare și pastorale, părintele paroh Călin‑Ionel Negrea a fost distins cu rangul de iconom‑stavrofor, ne‑a transmis părintele protopop Ciprian Boșca.