Un nou centru cultural și educațional la o parohie din Bacău

Data: 15 Iunie 2026

Duminică, 14 iunie, de sărbătoarea Sfinților Români și cu prilejul hramului de vară al Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” din Bacău, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a binecuvântat noul Centru cultural și educațional „Sfântul Ierarh Grigorie Teologul”, precum și Pangarul „Părintele Ioanichie Bălan - Cuviosul cronicar al Sfinților” al acestei parohii, informează eprb.ro.

Evenimentul a început cu oficierea Sfintei Liturghii la Altarul de vară al parohiei, în prezența autorităților locale și județene, dar și a numeroși credincioși. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Constantin Abageru, preot paroh la Catedrala „Înălțarea Domnului” din Bacău.

Un moment deosebit al evenimentului desfășurat în contextul „Anului omagial al pastorației familiei creștine” l‑a constituit prezentarea piesei de teatru religios în versuri „Familia - Împărăția lui Dumnezeu în miniatură”, alcătuită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim. Piesa a fost interpretată de copiii beneficiari ai serviciilor oferite de Asociația „Ștefan cel Mare”-Hârja, cu sprijinul unor tineri actori ieșeni.

Părintele Eugen‑Ciprian Ciuche, protoiereu al Bacăului, a rostit un cuvânt de introducere, iar credincioșii au primit textul tipărit al piesei de teatru, publicat la Editura „Filocalia” a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, în cuvântul său de învăţătură, a vorbit despre mulţimea sfinţilor odrăsliţi în neamul nostru, apoi a mulţumit copiilor pentru trăirea lor şi punerea în scenă a piesei de teatru, pentru această anamneză şi aducere aminte a valorilor familiei creştine, a frumuseţii vieţii satului românesc şi a tradiţiilor care au hrănit credinţa şi identitatea neamului nostru de‑a lungul generaţiilor.

La final, părintele paroh Aurel Cîrlan a adresat un cuvânt de mulțumire ierarhului, în numele său şi al celor doi părinţi împreună‑slujitori, Marian Gliga şi Mihai‑Flavius Balaban, pentru sfinţirea acestui nou centru şi pentru dragostea pe care o arată faţă de copiii, tinerii şi familiile din această comunitate, prin susţinerea proiectelor educaţionale şi sociale menite să răspundă nevoilor concrete ale oamenilor şi să mărturisească iubirea lui Hristos în lume.

Atmosfera de rugăciune și sărbătoare a fost îmbogăţită de răspunsurile liturgice oferite de Corul „Diaconia” al Catedralei Arhiepiscopale din Roman.

Noul centru educațional completează rețeaua de servicii sociale și educative dezvoltate de parohie pentru copii, vârstnici și persoane aflate în dificultate. În cadrul acestuia vor fi organizate activități educative, culturale și de sprijin comunitar.