Veșmântul harului pentru biserica Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu

În Duminica Tuturor Sfinților, prima după praznicul Rusaliilor, 7 iunie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Sfânta Muceniță Filofteia”, ridicată în incinta Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. La eveniment au participat oficialități locale și județene, cadre medicale și numeroși credincioși.

După slujba de sfințire, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, între care s‑au aflat părintele consilier Petre Boroată, părintele protoiereu Marian Mărăcine, de la Protoieria Târgu Jiu Nord, părintele Neofit Stănciulescu, inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, precum și alți clerici.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru Tudor.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat că îndemnul chemării lui Dumnezeu este unul universal, iar lucrarea Sa se manifestă în viața fiecăruia dintre noi.

„Sfinții sunt aleșii lui Dumnezeu. Ei sunt rânduiți din veșnicie de Bunul Dumnezeu pentru a se bucura de slava Împărăției Sale. În același timp, și noi suntem rânduiți de Dumnezeu pentru viață și pentru mântuire. El ne aduce pe toți în lume prin naștere, ne dăruiește viață, putere și har, pentru ca să putem trăi în această lume, să săvârșim fapte bune și, la vremea cuvenită, să ne întoarcem la Tatăl Ceresc. [...] Nu întâmplător ne aflăm astăzi într‑un spital. Aici vin oameni încercați de diferite suferințe: boli de inimă, boli oncologice, boli ale trupului și ale sufletului. Din pricina păcatului, omul a ajuns supus suferinței și morții. Dar Dumnezeu, în iubirea Sa, nu l‑a părăsit. El a rânduit medici, asistenți și personal medical care, prin priceperea și dăruirea lor, participă la lucrarea Marelui Doctor al sufletelor și al trupurilor, Mântuitorul nostru Iisus Hristos”, a declarat Înaltpreasfinția Sa, potrivit site‑ului mitropoliaolteniei.ro.

La finalul slujbei, în semn de recunoștință pentru sprijinul oferit la ridicarea bisericii, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a oferit gramate de mulțumire binefăcătorilor.

Totodată, pentru întreaga activitate desfășurată în vederea ridicării noii biserici și pentru slujirea jertfelnică în folosul credincioșilor și al bolnavilor, părintele Eleodor Stoichin a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor, iar părintele Ilarie Dovleac a primit gramată de mulțumire.