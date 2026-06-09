Vizită arhierească la Mănăstirea Petroasa Mare

În Duminica Tuturor Sfinților, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a participat la Sfânta Liturghie săvârșită la Mănăstirea Petroasa Mare din județul Timiș, care și‑a prăznuit hramul de vară. În cadrul slujbei, chiriarhul a rostit un cuvânt de învățătură.

În cursul dimineții, Mitropolitul Banatului a fost întâmpinat de părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, de arhimandritul Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei, de ieromonahul Ștefan Mateș, starețul așezământului, precum și de preoții invitați din parohiile învecinate.

În cuvântul de învățătură rostit, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit pasajul evanghelic duminical în care se vorbește despre datoria creștinilor de a‑L mărturisi cu curaj pe Hristos înaintea oamenilor, despre asumarea Crucii prin așezarea iubirii de Dumnezeu mai presus de orice legătură pământească, precum și despre răsplata veșnică rezervată celor care au lăsat totul pentru a‑L urma: „În această primă duminică după Pogorârea Duhului Sfânt, Sfinții Părinți au rânduit să facem pomenirea Tuturor Sfinților. Misiunea Duhului Sfânt, trimis în lume la Cincizecime în chip de limbi de foc, a fost tocmai aceasta: să‑i întărească pe oameni pentru a deveni sfinți. Hristos a biruit moartea, a sfărâmat porțile iadului, iar de la Învierea Sa casa morții a rămas pustie. Cei pe care îi petrecem pe ultimul drum nu au murit, ci se odihnesc. Pe crucile lor nu scriem «aici zace un mort», ci scriem «aici se odihnește în Domnul», pentru că în Hristos moartea a devenit un somn din care ne vom trezi pentru veșnicie”, a spus Părintele Mitropolit Ioan.

Totodată, ierarhul locului a explicat că sfințenia nu este un privilegiu rezervat doar unora, ci o chemare adresată fiecărui om: „Hristos ne spune clar în Evanghelie: «Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri». Acest oricine ne cuprinde pe toți, de la o margine la alta a pământului. Mulți dintre dumneavoastră sunteți oameni smeriți și vă întrebați cum ați putea deveni sfinți. Răspunsul stă în viața de zi cu zi. Nu vi se cere să ieșiți pe ulițe să predicați prin cuvinte mari, ci să‑L mărturisiți pe Hristos prin faptele voastre. Îl mărturisești pe Hristos atunci când îți pui copilașii în genunchi la rugăciune, când soțul sau soția te vede rugându‑te și își pleacă și el sau ea genunchii. Îl mărturisești când treci pe lângă o biserică sau o troiță pe marginea drumului și îți faci cu evlavie semnul Sfintei Cruci. Sfinții nu sunt iubiți de lume. Adesea sunt marginalizați, pentru că lumea cinstește rangurile și măririle trecătoare. Însă în fiecare familie există o candelă a credinței aprinsă de strămoși. Dacă n‑ați proveni dintr‑un neam de sfinți, nu ați fi astăzi în biserică. Sfinții din familiile dumneavoastră se roagă și acum pentru voi”.

La final, părintele stareț i‑a mulțumit Părintelui Mitropolit pentru vizita la această vatră monahală și pentru cuvântul de învățătură, asigurându‑l de dragostea și prețuirea obștii, dar și a pelerinilor care cercetează statornic sfântul lăcaș. Mănăstirea Petroasa Mare are hramul principal „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și este cel mai apropiat așezământ monahal de municipiul Lugoj, ne‑a transmis părintele Marius Mircia.