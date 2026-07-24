Zi de hram la biserica Parohiei Lupeni I

În ziua prăznuirii Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Duminica Mironosițelor” și „Sfânta Maria Magdalena” din Lupeni. După Sfânta Liturghie a fost săvârşită slujba Parastasului, fiind pomeniți Episcopul Gurie Georgiu și ctitorii bisericii, trecuți la cele veșnice.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor prezenți, Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a vorbit despre spovedania lucrătoare, explicând că aceasta înseamnă curățirea sufletului prin pocăință adâncă și transformarea vieții prin fapte bune, urmând exemplul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, model autentic de iubire curată față de Dumnezeu și mărturisire prin curaj și devotament.