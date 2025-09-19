Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Onești, Bulevardul Belvedere 2 A, județul Bacău, Protoieria Onești, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, organizează miercuri, 1 octombrie 2025, ora 12:00, licitație pe
Angajare inspector resurse umane
Patriarhia Română scoate la concurs un post vacant de inspector resurse umane din cadrul Cancelariei Sfântului Sinod - Serviciul Personal - Resurse Umane.
Cerinţe de ocupare a postului:
- studii medii/superioare şi specializări în resurse umane;
- experienţă de minimum 2 ani în domeniu;
- cunoştinţe operare PC (cel puțin nivel mediu);
- conduită morală, spirit de echipă, rezistenţă la stres.
Persoanele interesate pot depune dosare conţinând CV, cerere de angajare, acte de identitate şi studii, adeverinţă medicală şi o recomandare din partea preotului din parohie/duhovnicului, la Serviciul Personal - Resurse Umane al Administraţiei Patriarhale din Bdul Regina Maria nr. 1, sector 4, Bucureşti, în perioada 19-24.09.2025, între orele 9:00 și 15:00.