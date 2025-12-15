Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 15 Decembrie 2025

Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi clericale vacante, cu perioada de candidare până la 15 ianuarie 2026:

preot paroh la Parohia Zlătari din Protoieria Sector 3 Capitală;

preot paroh la Parohia Țipărești din localitatea Cocorăștii Mislii, Protoieria Ploiești Nord;

preot paroh la Parohia Valea Târsei din localitatea Breaza, Protoieria Câmpina;

preot coslujitor la Parohia Poiana Câmpina din localitatea Poiana Câmpina, Protoieria Câmpina;

preot paroh la Parohia Șoimești din localitatea Ceptura, Protoieria Urlați;

preot paroh la Parohia Poiana Vărbilău din localitatea Vărbilău, Protoieria Vălenii de Munte.

Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.