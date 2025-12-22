Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 22 Decembrie 2025

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhi­episcopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante, după cum urmează: lucrător gestionar (operator de vânzări online), contabil (contabilitate de gesti­une), croitor și broder în cadrul Serviciului colportaj, cu perioadă de candidare până la 31 decembrie 2025, pentru care se solicită, după caz, studii superioare economice și/sau experiență în domeniu; muncitor necalificat la Fabrica de Lumânări „Făclia Sfinților Români”, cu perioadă de candidare până la 31 decembrie; îngrijitor la Centrul cul­tural-social „Iustin Patriarhul”/ Centrul eparhial, candidare până la 31 decembrie; secretar la Protoieria Vălenii de Munte, județul Prahova, cu perioadă de candidare până la 31 decembrie; îngrijitor la Parohia Kretzulescu, Protoieria Sector 1 Capitală, candidare până la 15 ianuarie 2026; îngrijitor la Parohia Boteanu, Protoieria Sector 1 Capitală, candidare până la 30 decembrie; cântăreț bisericesc la Parohia Boteanu, Protoieria Sector 1 Capitală, candidare până la 30 ianuarie 2026; lucrător social la Parohia Precupeții Vechi, Protoieria Sector 2 Capitală, candidare până la 15 ianuarie 2026; îngrijitor la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului”-Drumul Taberei, Protoieria Sector 6 Capitală, cu perioadă de candidare până la 31 decembrie.

Toți candidații trebuie să fie fii duhov­nicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar pentru posturile din Capitală este necesar ca domiciliul să fie stabil în municipiul București.