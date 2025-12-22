Parohia Bărcănești, categoria a 3-a, Protoieria Urziceni, cu sediul în comuna Bărcănești, str. Mihai Viteazul nr. 213, județul Ialomița, organizează licitație publică în vederea adjudecării lucrărilor de
Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante, după cum urmează: lucrător gestionar (operator de vânzări online), contabil (contabilitate de gestiune), croitor și broder în cadrul Serviciului colportaj, cu perioadă de candidare până la 31 decembrie 2025, pentru care se solicită, după caz, studii superioare economice și/sau experiență în domeniu; muncitor necalificat la Fabrica de Lumânări „Făclia Sfinților Români”, cu perioadă de candidare până la 31 decembrie; îngrijitor la Centrul cultural-social „Iustin Patriarhul”/ Centrul eparhial, candidare până la 31 decembrie; secretar la Protoieria Vălenii de Munte, județul Prahova, cu perioadă de candidare până la 31 decembrie; îngrijitor la Parohia Kretzulescu, Protoieria Sector 1 Capitală, candidare până la 15 ianuarie 2026; îngrijitor la Parohia Boteanu, Protoieria Sector 1 Capitală, candidare până la 30 decembrie; cântăreț bisericesc la Parohia Boteanu, Protoieria Sector 1 Capitală, candidare până la 30 ianuarie 2026; lucrător social la Parohia Precupeții Vechi, Protoieria Sector 2 Capitală, candidare până la 15 ianuarie 2026; îngrijitor la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului”-Drumul Taberei, Protoieria Sector 6 Capitală, cu perioadă de candidare până la 31 decembrie.
Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar pentru posturile din Capitală este necesar ca domiciliul să fie stabil în municipiul București.