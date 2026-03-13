Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 17 Martie 2026

Sectorul administrativ-bi­sericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a unor posturi neclericale vacante, după cum urmează: referent operații între sedii (registrator) la Serviciul colportaj, cu perioada de candidare până la 15 aprilie; lucrător gestionar la Serviciul colportaj, cu perioada de candidare până la 31 martie; contabil (contabilitate de gestiune) la Serviciul colportaj, cu perioada de candidare până la 31 martie; croitor la Serviciul colportaj, cu perioada de candidare până la 31 martie; broder la Serviciul colportaj, cu perioada de candidare până la 31 martie; manipulant la Serviciul colportaj, cu perioada de candidare până la 31 martie; cântăreț bisericesc la Parohia Mavrogheni din Protoieria Sector 1 Capitală, cu perioada de candidare până la 20 martie; administrator la Parohia Hagiu din Protoieria Sector 2 Capitală, cu perioada de candidare până la 31 martie; îngrijitor la Parohia „Sfântul Dumitru”-Co­lentina din Protoieria Sector 2 Capitală, cu perioada de candidare până la 31 martie; îngrijitor la Parohia Tuturor Sfinților Români din Protoieria Sector 5 Capitală, cu perioada de candidare până la 25 martie. Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București.

 

