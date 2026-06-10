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Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Evanghelia zilei Matei 8, 23-27 (Potolirea furtunii)

Matei 8, 23-27 (Potolirea furtunii)

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Data: 11 Iunie 2026

„În vremea aceea, intrând Iisus în corabie, ucenicii Lui L-au urmat. Și, iată, furtună cumplită s-a ridicat pe mare, încât corabia se acoperea de valuri; iar El dormea. Și, venind ucenicii la El, L-au deșteptat, zicând: Doamne, mântuiește-ne, că pierim! Iisus le-a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? S-a ridicat atunci, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște deplină. Iar oamenii s-au mirat, zicând: Cine este Acesta, că și vânturile și marea ascultă de El?”

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