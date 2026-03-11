Licitație la Paraclisul mitropolitan Madona Dudu din Craiova

Data: 13 Martie 2026

Arhiepiscopia Craiovei cu sediul în mun. Craiova, str. Mitropolitul Firmilian nr. 3, judetul Dolj, organizează în data de 27.03.2026, licitație în vederea adjudecării lucrărilor de restaurare/conservare pictură murală, în tehnica fresco de la Paraclisul mitropolitan Madona Dudu - monument istoric - cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în suprafață de aprox. 4 500 mp.

Specialiștii restauratori interesaţi vor prezenta Centrului eparhial ofertele de execuţie însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări, până la data de 26.03.2026, pe adresa: Arhiepiscopia Craiovei, str. Mitropolitul Firmilian nr. 3, mun. Craiova, județul Dolj. Informații suplimentare pot fi obținute la Bădescu Georgică, consilier eparhial, tel.: 0754.031.851.