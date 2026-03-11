Parohia ortodoxă Enciu, Protopopiatul Beclean, judeţul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 2 aprilie 2026, ora 12:00, licitaţie publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală în tehnica
Licitație la Paraclisul mitropolitan Madona Dudu din Craiova
Arhiepiscopia Craiovei cu sediul în mun. Craiova, str. Mitropolitul Firmilian nr. 3, judetul Dolj, organizează în data de 27.03.2026, licitație în vederea adjudecării lucrărilor de restaurare/conservare pictură murală, în tehnica fresco de la Paraclisul mitropolitan Madona Dudu - monument istoric - cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în suprafață de aprox. 4 500 mp.
Specialiștii restauratori interesaţi vor prezenta Centrului eparhial ofertele de execuţie însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări, până la data de 26.03.2026, pe adresa: Arhiepiscopia Craiovei, str. Mitropolitul Firmilian nr. 3, mun. Craiova, județul Dolj. Informații suplimentare pot fi obținute la Bădescu Georgică, consilier eparhial, tel.: 0754.031.851.