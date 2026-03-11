În atenția tuturor membrilor AOTO, în conformitate cu prevederile Statutului AOTO (art. 17.4), în vigoare la data prezentei, și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu
Licitație de pictură la Parohia ortodoxă română Tileagd, județul Bihor
Parohia ortodoxă română Tileagd, gradul II, din localitatea Tileagd, județul Bihor, Eparhia Oradiei, Protopopiatul Oradea, organizează licitație privind angajarea lucrărilor de pictură murală în tehnica tempera pentru biserica cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului” și „Acoperământul Maicii Domnului” din Tileagd, în suprafață totală de 1.150 mp, care va avea loc în data de 22.03.2026, la casa parohială. Detalii la preot paroh Marin Pușcaș, telefon: 0745.326.159.