Licitație de pictură la Parohia ortodoxă română Tileagd, județul Bihor

Data: 11 Martie 2026

Parohia ortodoxă română Tileagd, gradul II, din localitatea Tileagd, județul Bihor, Eparhia Oradiei, Protopopiatul Oradea, organizează lici­tație privind angajarea lucrărilor de pictură murală în tehnica tempera pentru biserica cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului” și „Acoperământul Maicii Domnului” din Tileagd, în suprafață totală de 1.150 mp, care va avea loc în data de 22.03.2026, la casa parohială. Detalii la preot paroh Marin Pușcaș, telefon: 0745.326.159.

 

