Parohia Ferme - Otopeni, orașul Otopeni, Protoieria Ilfov Nord, organizează în data de 30 martie 2026, ora 12:00, la sediul parohiei din str. Ion Minulescu nr. 16, oraș Otopeni, județul Ilfov, licitație publică pe
Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante, cu perioada de candidare 4-31 martie 2026: diacon la Parohia Parcul Domeniilor-Cașin, Protoieria Sector 1 Capitală; preot coslujitor la Parohia Podeanu, Protoieria Sector 1 Capitală; preot coslujitor la Parohia „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare”, Protoieria Sector 3 Capitală; preot paroh la Parohia Buriaș, localitatea Periș, Protoieria Ilfov Nord, județul Ilfov. Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.