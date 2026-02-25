Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație la Parohia Iancu-Vechi Mătăsari din Capitală

Data: 26 Feb 2026

Parohia Iancu Vechi-Mătăsari (categoria I) din Protoieria Sector 2 Capitală, Arhiepiscopia Bucu­reș­tilor, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură a icoanelor din registrele superioare ale catapetesmei bisericii parohiale cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Icoanele sunt în număr de 39: praznicale, Sfinții Apostoli, Sfinții Proroci, Sfânta Cruce și moleniile. Licitația va avea loc în șe­dința Consiliului parohial din ziua de duminică, 22 martie 2026, la ora 12:00, la biserica parohială din b-dul Pache Protopopescu nr. 90 A, sector 2, Bu­cu­rești. Cei interesați pot solicita caietul de sarcini de la biserica parohială, zilnic între orele 9:00 și 18:00, sau prin poșta electronică. Informații suplimentare pot fi oferite de părintele paroh Constantin ­Stoica, la numărul de telefon: 0722.615.606, sau pe adresa de e-mail: contact@bisericaiancuvechi.ro.

Pictorii interesați, auto­rizați de Comisia de picură bisericească a Patriarhiei Române, pot depune ofertele de participare la licitație, înso­țite de CV și portofoliul de lucrări, până în ziua de 21 martie 2026, ora 14:00.

 

