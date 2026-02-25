Parohia Eroii Neamului cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea București nr. 84, județul Dolj, organizează, în data de 15.03.2026, licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în
Licitație la Parohia Iancu-Vechi Mătăsari din Capitală
Parohia Iancu Vechi-Mătăsari (categoria I) din Protoieria Sector 2 Capitală, Arhiepiscopia Bucureștilor, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură a icoanelor din registrele superioare ale catapetesmei bisericii parohiale cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Icoanele sunt în număr de 39: praznicale, Sfinții Apostoli, Sfinții Proroci, Sfânta Cruce și moleniile. Licitația va avea loc în ședința Consiliului parohial din ziua de duminică, 22 martie 2026, la ora 12:00, la biserica parohială din b-dul Pache Protopopescu nr. 90 A, sector 2, București. Cei interesați pot solicita caietul de sarcini de la biserica parohială, zilnic între orele 9:00 și 18:00, sau prin poșta electronică. Informații suplimentare pot fi oferite de părintele paroh Constantin Stoica, la numărul de telefon: 0722.615.606, sau pe adresa de e-mail: contact@bisericaiancuvechi.ro.
Pictorii interesați, autorizați de Comisia de picură bisericească a Patriarhiei Române, pot depune ofertele de participare la licitație, însoțite de CV și portofoliul de lucrări, până în ziua de 21 martie 2026, ora 14:00.