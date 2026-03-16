Licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură la Parohia Obârșteni

Data: 16 Martie 2026

Parohia Obârșeni, Protopopiatul Bârlad, Episcopia Hușilor, județul Vaslui, organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de realizare a picturii din nou în tehnica frescă pentru o suprafață de 775 mp, la biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din satul Obârșeni, comuna Vinderei, județul Vaslui, pentru pictorii de categoria a III-a.

Pictorii interesați vor prezenta parohiei, până cel târziu la data de 29.03.2026, ofertele de execuție, acestea urmând a fi analizate în ședința Consiliului parohial din data de 29.03.2026, orele 12:00, la biserica parohială din satul Obârșeni.

Ofertele vor fi însoțite de CV și portofoliu de lucrări și se vor trimite la sediul Parohiei Obârșeni, sat Obârșeni, comuna Vinderei, județul Vaslui.

Persoana de contact: pr. paroh Ștefan Ionuț Vârlan, tel. 0769.241.754.