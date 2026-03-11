Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Șerbești (categoria a III-a), comuna Ciortești, Protopopiatul Iași III, județul Iași, organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou,
Lucrări de pictură la Parohia Enciu, județul Bistrița-Năsăud
Parohia ortodoxă Enciu, Protopopiatul Beclean, judeţul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 2 aprilie 2026, ora 12:00, licitaţie publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală în tehnica „frescă”, pentru o suprafață de aproximativ 390 mp, la biserica parohială cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfânta Cuvioasă Parascheva”. Licitaţia va avea loc în biserica parohială. Contact: preot paroh Gheorghe Daniel Călăuz, telefon: 0771.521.682.