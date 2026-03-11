Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lucrări de pictură la Parohia Enciu, județul Bistrița-Năsăud

Data: 13 Martie 2026

Parohia ortodoxă Enciu, Protopopiatul Beclean, judeţul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 2 aprilie 2026, ora 12:00, licitaţie publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală în tehnica „frescă”, pentru o suprafață de aproximativ 390 mp, la biserica parohială cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfânta Cuvioasă Parascheva”. Licitaţia va avea loc în biserica parohială.  Contact: preot paroh Gheorghe Daniel Călăuz, telefon: 0771.521.682.

 

