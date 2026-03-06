Convocare a Adunării Generale a Asociației Opera Teologică Ortodoxă (AOTO)

Data: 06 Martie 2026

În atenția tuturor membrilor AOTO, în conformitate cu prevederile Statutului AOTO (art. 17.4), în vigoare la data prezentei, și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă convocăm la Adunarea Generală a Asociației Opera Teologică Ortodoxă, în ziua de miercuri, 15 aprilie 2026, ora 10:00, la Centrul social‑cultural „Sfântul Apostol Andrei” din București, Bd. Regina Maria nr. 1, sector 4, cu următoarea ordine de zi: 1. Dezbateri cu privire la activitatea AOTO; 2. Darea de seamă anuală; 3. Raportul Comisiei de Cenzori, al Comisiei Permanente privind Accesul la informații și al Administratorului; 4. Prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare a AOTO din anul 2025; 5. Aprobarea componenței Consiliului Director și a Administratorului General; 6. Diverse.

În cazul în care, la data de 15 aprilie 2026, nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se va convoca a doua Adunare Generală AOTO, la data de 24 aprilie 2026, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi. (Conducerea AOTO)