Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Anunțuri Convocare a Adunării Generale a Asociației Opera Teologică Ortodoxă (AOTO)

Convocare a Adunării Generale a Asociației Opera Teologică Ortodoxă (AOTO)

Data: 06 Martie 2026

În atenția tuturor membrilor AOTO, în conformitate cu prevederile Statutului AOTO (art. 17.4), în vigoare la data prezentei, și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă convocăm la Adunarea Generală a Asociației Opera Teologică Ortodoxă, în ziua de miercuri, 15 aprilie 2026, ora 10:00, la Centrul social‑cultural „Sfântul Apostol Andrei”  din București, Bd. Regina Maria nr. 1, sector 4, cu următoarea ordine de zi: 1. Dezbateri cu privire la activitatea AOTO; 2. Darea de seamă anuală; 3. Raportul Comisiei de Cenzori, al Comisiei Permanente privind Accesul la informații și al Administratorului; 4. Prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare a AOTO din anul 2025; 5. Aprobarea componenței Consiliului Director și a Administratorului General; 6. Diverse.

În cazul în care, la data de 15 aprilie 2026, nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se va convoca a doua Adunare Generală AOTO, la data de 24 aprilie 2026, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi. (Conducerea AOTO)

 

vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
TOP 6 Anunțuri